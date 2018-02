Over the Pop live all'Osteria Barabba: i più grandi successi pop e dance dagli anni Novanta a oggi, riarrangiati in acustico con sassofono, contrabbasso, cajon, voce e chitarre, in un live dinamico e coinvolgente.

Appuntamento venerdì 2 marzo dalle 21.30.

https://www.facebook.com/OverThePopAcousticRestyling/

