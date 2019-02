Over the Pop in concerto al Sapori & Motori a Vigodarzere

L'energia acustica degli Over the Pop in concerto al Sapori & Motori. Un viaggio tra i più grandi successi pop e dance dagli anni Novanta ad oggi, reinterpretati con nuove sonorità e arrangiamenti in chiave acustica.

Appuntamento venerdì 1 marzo al ristorante pizzeria Sapori & Motori in Via dell'Artigianato 1, Vigodarzere (PD). Prenota il tuo tavolo al 328 834 3538.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/2137441396311913/

Info Over the Pop: https://www.facebook.com/OverThePopAcousticRestyling/

