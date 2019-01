Over the Pop in concerto al Berlino - Beer Food & Music

L’energia acustica degli Over the Pop in concerto al Berlino. Un viaggio tra i più grandi successi pop e dance dagli anni Novanta ad oggi, reinterpretati con nuove sonorità in chiave acustica.

Appuntamento sabato 26 gennaio alle 21.45 al Berlino - Beer Food & Music in Via Ognissanti 83, Padova.

Evento Facebook: https://www.facebook.com/events/356509855182702/

Info Over the Pop: https://www.facebook.com/OverThePopAcousticRestyling/

Gallery