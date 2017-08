Mostra "OVOstudio Playing Card" al museo Diocesano a favore della Fondazione Giovanni Celeghin

Mostra “OVOstudio Playing Card”

Dal 21 al 24 settembre 2017

Grande Mostra Espositiva al Museo Diocesano – Padova

IL PROGETTO

Attraverso la creatività degli studenti della Scuola Internazionale di Comics e con l’obiettivo di sostenere la Fondazione Giovanni Celeghin ONLUS, abbiamo dato vita a un particolare mazzo di carte da poker dove ogni carta è stata abbinata a ruoli, competenze e abilità dei professionisti che operano all’interno di un’agenzia di comunicazione. Sono state realizzate 54 carte una diversa dall’altra dove nuovi talenti emergenti hanno avuto modo di utilizzare le diverse tecniche stilistiche per regalarci la loro interpretazione del tema.

L’INAUGURAZIONE

Giovedì 21 settembre 2017 alle sale del Museo Diocesano di Padova, si terrà a partire dalle ore 18 l’inaugurazione della mostra espositiva dove le illustrazioni selezionate per questo importante progetto verranno per la prima volta e in esclusiva rese note al pubblico. Durante la serata, inoltre, gli allievi e gli ex allievi vincitori del bando saranno premiati.

L’OBIETTIVO

Raccogliere 15mila euro da donare alla Fondazione Giovanni Celeghin ONLUS per sostenere la ricerca contro i tumori cerebrali.

Acquista il mazzo di carte sul sito: https://www.ovostudio.it/progetti/ovostudio-playing-card e sostieni la ricerca contro i tumori cerebrali.

Costo del singolo mazzo di carte 20 euro, a partire dal secondo mazzo il costo è di 15 euro/cad.

Attenzione: I mazzi di carte sono stati realizzati in tiratura limitata.

Non lasciarteli sfuggire!

Evento facebook https://www.facebook.com/events/1581056368584565/

Info web http://fondazioneceleghin.it/category/eventi/