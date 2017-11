“Ovunque vinse” mostra di sciabole al Museo della Terza Armata

Il Prefetto Francesco Paolo Tronca, Consigliere di Stato, il Comandante del Comando Forze Operative Nord, Generale di Corpo d’Armata Bruno Stano, il senatore Mario Birardi, vicepresidente della Fondazione Memoriale Giuseppe Garibaldi hanno inaugurato oggi, al Museo della Terza Armata, la mostra dedicata alle sciabole appartenute a personaggi che, intorno alla figura di Giuseppe Garibaldi, spesero la parte migliore della propria vita.

Nella sua attività di rivoluzionario Garibaldi si trovò impegnato spesso in scontri in sella che terminavano per lo più all’arma bianca, in quei combattimenti ogni cavaliere portava una sciabola e un coltello. Garibaldi aveva forse poca esperienza di scherma accademica rispetto ai suoi antagonisti borbonici, non ne conosceva tutte le finezze, ma aveva una molto approfondita pratica. La sciabola in quel tempo rappresentava un simbolo di coraggio: essa chiedeva infatti al combattente di guardare negli occhi l’avversario, di osservare in modo freddo e distaccato la lama che sfrecciava a pochi millimetri dal volto. Per la spada nacquero riti e credenze che ne ammantavano la fabbricazione e la tempera. Su di essa e per essa si giurava, con essa si combatteva per la libertà e contro l’oppressione.

La mostra composta da 45 sciabole, tratte dalla collezione privata del Prefetto Tronca, Segretario Generale della Fondazione Memoriale Garibaldi, è stata allestita sapientemente dalla Dottoressa Elena Marelli che ha voluto, con un gioco di luci, porre ogni sciabola al centro della mostra. Il pezzo più importante, comunque, è quello in cui appare la scritta che da il titolo alla mostra:

“Ovunque vinse il tuo genio guerriero”

A Giuseppe Garibaldi il Comitato Unitario Nazionale - 8 ottobre 1860

Questa dedica, incisa sulla lama e sul fodero dell’arma, è certamente il pezzo più emozionante di questa mostra di importanti cimeli sui quali appaiono i nomi più o meno noti degli artefici del nostro Risorgimento. Le sciabole esposte nella mostra sono quasi tutte adatte al combattimento, lo sono anche se incise, azzurrate e dorate. Si notano quelle d’ordinanza, più o meno stretta, appartenute a Garibaldi, a Nino Bixio, alla famiglia Medici: sono esemplari del modello adottato nel 1855 per gli ufficiali dei Corpi a piedi dell’Esercito piemontese. Armi strutturalmente semplici e funzionali, tanto da essere preferite, per uso pratico, anche dagli stessi regnanti di Casa Savoia. Il modello del 1855, inoltre, era molto diffuso anche tra i volontari perché poco costoso.

Alla realizzazione della mostra hanno contribuito, oltre alla citata Fondazione Memoriale Garibaldi e il Comando Forze Operative Nord, la Regione Autonoma della Sardegna, il Museo della Terza armata, la Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto e il Comitato sardo celebrazioni Grandi Eventi.

La mostra rimarrà aperta, con ingresso libero, fino al 31 gennaio 2018.

