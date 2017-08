Pace in Bici 2017 a Padova

PACE IN BICI 2017: Hiroshima e Nagasaki, 6 e 9 agosto 1945

A più di 100 anni dalla prima guerra mondiale: abbiamo sperimentato il tempo della guerra.

È ora di provare a sperimentare il tempo della pace.

Come tutti gli anni, Beati i costruttori di pace ricorda la distruzione delle due città giapponesi con l'obiettivo concreto di dare nuovo impulso all'impegno per la pace e il disarmo. La missione di Mayors for Peace (Sindaci per la Pace), presieduta dal Sindaco di Hiroshima, è di liberare il pianeta da tutte le armi nucleari, lo stesso obiettivo che ha ICAN, la campagna internazionale per l'abolizione delle bombe nucleari.

Abolire e rimuovere le armi atomiche ora è il modo di fare memoria e giustizia per tutti quelli che hanno pagato con la vita il peso della guerra.

PROGRAMMA PACE IN BICI 2017

Domenica 6 agosto

ore 8.15

Davanti al Municipio di Padova memoria di Hiroshima

Palazzo Moroni (sede del Comune) ricordo di Antonio Papisca. Mayors for Peace presentazione del Trattato sul divieto delle armi nucleari.

Eucaristia, per chi desidera partecipare, alla parrocchia della Madonna Incoronata – Via Siracusa 52

Partenza per Noale

Saluto alla comunità del miranese a Noale in Piazza Castello e partecipazione alle attività promosse dal Tavolo intercomunale per la Pace presso la Rocca dei Tempesta

Lunedì 7 agosto

ore 10

Incontro con il sindaco di Vedelago

Incontro con il sindaco di Istrana

Partenza per Morgano

Incontro su Trattato e nuovo futuro partendo dai marginali ospiti di don Mario Vanin

Martedì 8 agosto

ore 8.30

Partenza per Gaiarine dove don Pietro Silvestrini accoglierà la carovana dei ciclisti

Partenza per Vallenoncello, ospiti di don Giacomo Tolot, Lucina Pase e tutto il gruppo organizzativo di Pace in bici del pordenonese.

Mercoledì 9 agosto

Vallenoncello – Aviano. Dalle ore 10, Memoria di Nagasaki, davanti alla Base USAF.

Per informazioni:

beati@beati.org, segreteria@beati.org

Tel 049/8070522

