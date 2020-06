"Padova Abano color week": una settimana dedicata ai colori ed allo shopping

L'Assessorato al commercio e alle attività produttive del Comune di Padova, in collaborazione con il Comune di Abano Terme, propone una settimana dedicata ai colori ed allo shopping.

La settimana deilo shopping

Dal 3 al 12 luglio, dalle ore 21 alle 23, numerosi edifici storici di Padova ed Abano Terme vengono illuminati con effetti speciali e coreografici, creando un suggestivo scenario di arte urbana.

Dopo l'acquisto si tenta la fortuna

Dopo un acquisto, ai clienti degli esercizi commerciali che aderiscono all'iniziativa viene dato un "gratta e vinci", con il quale è possibile vincere dei buoni sconto, per un valore totale di 15mila euro, spendibili entro il 31 luglio. Inoltre, si possono vincere soggiorni, ingressi in piscina e servizi wellness beauty prenotabili presso gli hotel di Abano e Montegrotto Terme che aderiscono all'iniziativa; i buoni, del valore complessivo di 5mila euro, possono essere utilizzati fino al 31 agosto.

E' prevista anche un'estrazione finale con in palio due auto elettriche.

Apertura fino alle 23

Durante la settimana i negozi del centro storico di Padova e di Abano seguono le loro aperture regolari, mentre il venerdì e il sabato prolungano l'orario di apertura fino alle 23.

I negozi che aderiscono

L'elenco degli esercizi commerciali aderenti all'iniziativa è consultabile sul sito www.padovaabanocolorweek.it.

Per informazioni

Padova Abano color week

sito www.padovaabanocolorweek.it

pagina Facebook www.facebook.com/PadovaAbanoColorWeek

Sito del Comune di Padova https://www.padovanet.it/evento/padova-abano-color-week

Sito del Comune di Abano https://www.comune.abanoterme.pd.it/colorweek/