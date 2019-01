“Da Padova ad Auschwitz. Partiti per ignota destinazione”, mostra al museo della Padova Ebraica

Dal 24 gennaio al 28 febbraio il Museo della Padova Ebraica ospita una mostra temporanea sul campo di concentramento di Auschwitz-Birkenau.

Le informazioni sulla Guerra Mondiale sono ampliate grazie ad alcuni documenti relativi alla persecuzione degli ebrei a Padova. In occasione del Giorno della Memoria, il Museo dedica uno spazio di approfondimento agli eventi della shoah con una selezione di sedici pannelli, parte di una mostra edita dal Museo di Auschwitz-Birkenau.

I pannelli, tradotti in italiano a cura della Comunità Ebraica di Padova, sono stati scelti per far conoscere gli eventi della persecuzione riguardanti gli ebrei residenti. La comprensione viene aiutata dall’esposizione di documenti su alcuni membri della Comunità che hanno subito la deportazione dal campo di Vo’ Vecchio per essere diretti alla Risiera di San Sabba a Trieste e infine ad Auschwitz.

Sono previsti anche percorsi specifici per le scuole secondarie di primo e secondo grado e attività dedicate agli studenti della scuola primaria. Per gli alunni più giovani si propone un’attività animata dalle parole e dai documenti originali donati da Antonella Ortis, membro della Comunità Ebraica di Padova.

Testimoniano la vicenda della sua famiglia che riuscì a salvarsi dalla deportazione grazie alle scelte coraggiose e all’aiuto di più persone.

Per informazioni e prenotazioni sulle visite guidate per gruppi e scuole è possibile contattare direttamente il Museo: padovaebraica@coopculture.it / 049 661267

