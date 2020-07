Padova lenta in barca a remi e aperitivo in una torre misteriosa

Questa nuova ed esclusiva escursione in barca a remi ci permetterà di solcare placidamente i canali di Padova costeggiando le mura rinascimentali, accarezzati dal solo rumore dei remi che spingeranno l’imbarcazione dalla Torlonga al Bastione Alicorno, passando per Porta Saracinesca. Nel canale interno alla città “Naviglio interno” incontreremo palazzi che specchiano sul canale la loro facciata più bella ed elegante. Sorpassata la Specola, meglio conosciuta come la Torre dell’Osservatorio Astronomico, e la Barriera di Porta Saracinesca, costeggeremo lungo il “Tronco Maestro” le mura rinascimentali di Padova. Il nostro panorama cambierà proprio qui e sarà dominato dal verde lussureggiante della vegetazione che si snoda lungo le mura della città.

Nella quiete della serata scopriremo un approdo segreto e sicuro che ci aprirà le porta di un luogo magico: la Torre del Soccorso (detta anche la Torre del Boia) che ci ospiterà per una degustazione di vini e olio nella rilassante cornice del parco. Le barche sono condotte dai vogatori esperti di Rari Nantes Patavium 1905, associazione sportiva amatoriale dedita alla voga veneta e alla valorizzazione dei beni culturali e ambientali. I tratti dei canali percorsi in gran parte all’ombra e il microclima fresco rendono questo tour adatto anche al periodo estivo.

Ritrovo: Riviera Tiso da Camposampiero no 11, 35122 Padova PD (davanti al Ristorante ai Navigli)

Date: sabato 25 luglio, 1 agosto, 29 agosto ritrovo alle ore 17.15

Durata prevista: dalle 17.15 alle 19.30 (barca circa 1 ora, degustazione circa 1 ora)

Prezzo: 30 euro a persona

Include: escursione in barca con vogatori e guida turistica abilitata, ingresso al parco della Torre della Saracinesca e degustazione vini e olio biologici*, organizzazione tecnica.

Percorso: in barca lungo i canali di Padova

La degustazione prevede 2 vini biologici: tra Profasio Valpolicella Superiore DOC, Zurlie Vino rifermentato in bottiglia e Garganega IGT ed olio biologico extravergine di oliva. L’uscita è garantita con un minimo di iscritti. L’escursione rispetta il distanziamento tra le persone secondo le norme anti diffusione COVID-19.

Per la prenotazione compilare il modulo al link https://www.viaggiarecuriosi.com/it/iscrizione-esperienze-turistiche/, indicando nel messaggio i dati completi di un solo partecipante e tutti i nomi e cognomi degli altri partecipanti e pagare con bonifico all’IBAN: IT59A0503401795000000074992 intestato a Viaggiare curiosi di Carmen Gurinov la quota totale, specificando nella causale attività, data e numero partecipanti e inviare copia alla email info@viaggiarecuriosi.com o al cell 328 4089272. Oppure pagare con PayPal https://paypal.me/viaggiarecuriosi.

Informazioni e contatti

Viaggiare Curiosi, via Aureliana 50, 35036 Montegrotto Terme (PD)

Agenzia di turismo in bici, a piedi e in barca

cell. 328 408 9272

info@viaggiarecuriosi.com

Web: https://www.viaggiarecuriosi.com