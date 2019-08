Manifestazione “Padova Bike City 2019”: tutti gli eventi dedicati alle due ruote

In concomitanza con la Settimana europea della mobilità sostenibile viene organizzata Padova Bike City, una manifestazione che celebra la bicicletta in città con una serie di eventi dedicati alle due ruote: incontri, contest, pedalate, concerti e workshop.

Le iniziative in programma si svolgono, dal lunedì al venerdì nei quartieri, mentre nel fine settimana vengono organizzate nelle piazze del centro.

La manifestazione è organizzata da 3parentesi e Ciclica, con il patrocinio del Comune di Padova.

Il programma è consultabile sul sito https://padovabikecity.it

