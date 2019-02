Serie B: Padova VS Brescia allo stadio Euganeo

Lega B - Calcio Padova-Brescia Calcio BSFC allo stadio Euganeo.

Dettagli

Il Calcio Padova informa che sono in vendita i biglietti per la gara Calcio Padova – Brescia Calcio in programma martedì 26 febbraio ore 21 presso lo Stadio Euganeo. I tagliandi possono essere acquistati nei punti vendita Listicket, presso il Padova Store e sul sito https://sport.ticketone.it fino alle ore 18.30 di martedì 26 Febbraio.

Per i bambini, ingresso gratuito muniti di biglietto: Con riferimento al D.L. n° 8 del 08/02/2007 e convertito nella legge n° 41 del 4/4/2007, il Calcio Padova comunica ai propri tifosi che i nati dopo il 01/01/2005 potranno accedere allo stadio gratuitamente se accompagnati da un maggiorenne pagante tariffa intera. L’accompagnatore maggiorenne è tenuto ad assicurare la sorveglianza sul minore per tutta la durata della manifestazione sportiva.

I biglietti gratuiti potranno essere richiesti (1 per ogni adulto pagante) esclusivamente presso il Padova Store di via Roma, 117 e presso le biglietterie sud dello Stadio Euganeo a partire dalle 19 del giorno della gara.

Su disposizione delle Autorità preposte alla pubblica sicurezza, i biglietti per il settore ospiti NON SARANNO IN VENDITA IL GIORNO DELLA GARA. I residenti della Provincia di Brescia devono OBBLIGATORIAMENTE acquistare il tagliando per il Settore Curva Nord Ospiti (Capienza 2000 posti) in prevendita presso i punti vendita LisTicket di tutta Italia e sul sito web https://sport.ticketone.it sino alle ore 19 di Lunedì 25 Febbraio.

La Società ricorda inoltre a tutti i tifosi la nominatività dei biglietti, che comporta una procedura più lunga per l’emissione degli stessi. Pertanto, il Calcio Padova vi invita ad acquistare il tagliando in prevendita per evitare inutili code ai botteghini con conseguente rischio di perdere parte dell’incontro. Ricordiamo infine che il costo del biglietto in prevendita è molto più conveniente che non il giorno della gara alla biglietteria dello Stadio, e che in entrambi i casi è obbligatorio presentare un documento di identità per richiederne l’emissione.

Per informazioni

L’ufficio biglietteria è aperto dal lunedì al venerdì, dalle 10 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 18.30

mail to biglietteria@padovacalcio.it

telefono cellulare 329/1058424

Prevendita on line

https://sport.ticketone.it/44112/90600708/padova-vs-brescia-serie-bkt-2018-2019

Punti vendita

Punto vendita Padova Store via Roma 117 (Padova) aperto nei seguenti orari:

Aperto da Lunedì al Venerdì dalle 16 alle 19.30 ed il Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 16 alle 19.30. I Biglietti possono essere acquistati fino alle ore 18.30 di martedì.

Padova città:

Tabaccheria Drago Samuele, via Michelangelo Buonarroti, 89

Tabaccheria cartoleria 212, via Montà, 157/C

Tabacheria Francesco Ponzin, via Conselvana Guizza, 230

Tabaccheria Grosselle Michele, via Jacopo Facciolati, 4

Abano Terme

Tabaccheria ricevitoria Totoabano, viale delle Terme, 87

Cittadella

Tabaccheria ricevitoria Berno Pietro, via Borgo Bassano, 113

Tabaccheria ricevitoria Barin Enrico, via Borgo Vicenza, 163

Galliera Veneta

Tabaccheria ricevitoria Dalla Grana Diana, via Roma, 214

Piazzola sul Brenta

Tabaccheria ricevitoria Colonna, via Roma, 6

Apertura biglietterie giorno della gara ore 19

Prezzi biglietti: Settore Biglietteria Stadio punti vendita/weB Padova Store Settore Intero Ridotto Prezzo unico Prezzo Unico Poltrone Premium 1910* Esaurito Esaurito Esaurito Esaurito Poltrone Biancoscudate Esaurito Esaurito Esaurito Esaurito Poltrone Vecchie Glorie Nord/Sud euro 40 euro 25 euro 25 ** euro 27 Tribuna Ovest euro 25 euro 20 euro 20 ** euro 22 Tribuna Est euro 20 euro 15 euro 15 ** euro 16 Tribuna Fattori euro 15 euro 10 euro 12 ** euro 13 Tribuna Family Alì euro 15 euro 10 – euro 13 Curva Nord/Ospiti euro 15 – euro 12 ** euro 13

** esclusi i diritti di prevendita

Biglietti interi e ridotti acquistabili alle biglietterie dello stadio il giorno della gara.

Biglietto prezzo unico Web (con stampa a casa) e Punti Vendita (verificare orari apertura), solitamente sino a 2 ore prima dell’orario d’inizio delle partite.

Ridotto

Donne

Ragazzi nati dal 01/01/1994 al 31/12/2004

Per i nati sino al 31/12/1953

Ingresso gratuito

I biglietti gratuiti potranno essere richiesti (1 per ogni adulto pagante) esclusivamente presso il Padova Store di via Roma, 117 e presso le biglietterie sud dello Stadio Euganeo a partire dalle 19.

Tariffa speciale Università

Se sei uno studente universitario, presentati con il badge e il documento di identità presso i punti vendita LisTicket, presso Padova Store o presso le biglietterie dello stadio il giorno della gara e avrai diritto ad una tariffa speciale di euro 5 in Tribuna Est o Tribuna Fattori. Fino ad esaurimento posti.

Tribuna family Alì:

La Tribuna Family è un settore riservato alle famiglie biancoscudate a tariffe agevolate, situato nel settore Tribuna Ovest Sud dello Stadio Euganeo. Tutti i nati dopo il 01/01/2005 avranno diritto ad un biglietto gratuito, per il genitore invece è prevista una tariffa speciale.

I biglietti per il settore Tribuna Family possono essere acquistati esclusivamente presso le biglietterie dello Stadio Euganeo o presso il Padova Store, muniti di documento di identità.

Con una spesa di euro 50 puoi ritirare al negozio di Chiesanuova un voucher valido per l’accesso gratuito alla TRIBUNA FAMILY Alì, per vedere le partite casalinghe del Calcio Padova, il coupon comprende due biglietti (un adulto ed un bambino) fino ad esaurimento.

Per informazioni sulla dinamica dell’iniziativa recati presso gli Alì di Padova.

Settore ospiti:

La società Calcio Padova comunica inoltre che i nati dopo il 01/01/2005 avranno facoltà di accedere gratuitamente allo stadio SOLO facendo richiesta via mail all’indirizzo biglietteria@padovacalcio.it, ed allegando foto del biglietto del genitore/accompagnatore maggiorenne e copia del documento di identità del ragazzo. La richiesta va inoltrata entro e non oltre le ore 18 di venerdì 22 Febbraio 2019. Diversamente i nati dopo il 01/01/2005 sprovvisti di biglietto non potranno accedere allo stadio, né acquistare il biglietto il giorno della gara. Qualora la richiesta venga soddisfatta, il biglietto verrà inviato direttamente all’indirizzo mail del richiedente in formato PDF e dovrà essere stampato su foglio A4 e portato allo stadio per poter accedere senza nessun cambio di titolo.

Prevendita punti vendita listicket di tutta italia e sito web https://sport.ticketone.it

Sino alle ore 19 di lunedì 25 febbraio: Curva Nord Ospitieuro 12 + D.P.

Info web

Facebook https://www.facebook.com/events/471084803424452/

http://www.padovacalcio.it/prevendita-padova-brescia/?fbclid=IwAR13z9wazJfJ72TmqS1roqxnYl7LpMsrzE0WNioS4u3vE_ERYbV2b0LoOb4