Padova capitale europea del volontariato: gli eventi di apertura nella città del Santo

Il 7, 8 e 9 febbraio la città del Santo sarà il punto di riferimento a livello nazionale con dibattiti, confronti e contaminazioni tra mondo no profit, mondo istituzionale e imprenditoriale con un obiettivo unico: ricucire insieme l'Italia.

Venerdì 7 febbraio

La cerimonia di apertura dell'anno da capitale europea del volontariato si terrà venerdì 7 febbraio alle 9 in Fiera. Una moltitudine colorata di volontari e ragazzi accoglierà il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella all'interno di un evento pensato con un crescendo di storie, immagini e musica. Le testimonianze di volontarie e volontari si alterneranno a momenti di spettacolo con Lella Costa, Lorenzo Baglioni, Luca Bassanese, Tiziana di Masi e Andrea Pennacchi.

Terminata la cerimonia, dalle 14 inizieranno gli incontri di elaborazione e confronto in vari luoghi di Padova, a cura di Animazione Sociale, Alleanza per la generatività, CSVnet e Vita.

Sabato 8 febbraio

Sabato 8 febbraio il dono sarà oggetto di due interessanti appuntamenti.

Avis nazionale propone infatti un incontro sul legame tra etica, inclusione e accoglienza al quale parteciperà tra gli altri Stanislao Di Piazza, sottosegretario per il Lavoro e le Politiche Sociali. Fondazione Zancan invece affronterà il concetto del dono verso una revisione della carta dei valori del volontariato.

Al tema dell'agricoltura sociale e del volontariato è dedicato un convegno proposto dall'associazione nazionale di bioagricoltura sociale.

Un incontro molto atteso è quello proposto dal Forum del Terzo Settore che alle 9.30 nella sala della Fondazione Cassa di Risparmio di Padova e Rovigo propone un confronto dedicato al tema dell’autonomia regionale, con le implicazioni per il Terzo Settore. Ne discuteranno il Ministro Francesco Boccia con l'assessora regionale Manuela Lanzarin, Claudia Fiaschi portavoce del Forum Terzo Settore, il costituzionalista Mario Bertolissi e il presidente di Anci Veneto.

Alle 10.30 all'Aula Magna del Bo Medici con l'Africa Cuamm inizierà i festeggiamenti per i 70 anni dalla fondazione con l'incontro “Africa-Italia l'abbraccio che cura”.

Il pomeriggio di sabato sarà dedicato ai più giovani con il grande evento di Azione Cattolica in Fiera con “Radar”.

Domenica 9 febbraio

Domenica 9 febbraio i festeggiamenti si chiuderanno con la possibilità di visitare la mostra “Incontro e abbraccio nella scultura del Novecento da Rodin a Mitoraj” e con lo spettacolo teatrale “Acapulco” in scena alle 21 al Barco Teatro in via Orto Botanico, dedicato al tema dell'invecchiamento e delle relazioni sociali.

I concerti

Il programma artistico che accompagna l'inaugurazione prevede inoltre venerdì 7 febbraio alle 21 un concerto ad ingresso gratuito dell'Orchestra di Padova e del Veneto in Sala dei Giganti.

Sabato 8 febbraio alle 21 nella Basilica del Santo, Antonella Ruggiero e Maurizio Camardi emozioneranno il pubblico con “Spirito mediterraneo”, concerto per la pace ad ingresso libero.

