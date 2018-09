Mostra fotografica: "La Padova che cambia"

Le fotografie vincitrici e quelle con particolari menzioni scattate per il Photocontest “la Padova che cambia” saranno esposte dal 23 settembre al 30 settembre presso l'Oratorio della Beata Elena. La mostra è indetta in occasione dell'Evento Solidaria organizzato dal CSV provinciale di Padova per la candidatura della città a capitale del volontariato in Europa. Si tratta di una settimana di iniziative sul tema della solidarietà e sull'importanza di fare rete tra realtà culturali, sociali, politiche per il bene della comunità.

Il concorso fotografico, nato grazie alla collaborazione tra l’Associazione Fantalica e AcegasApsAmga, nell’ambito della terza edizione del programma culturale “Portello Segreto” quest’anno dedicato al tema del viaggio, ha rappresentato un’occasione per appassionati di fotografia, cittadini e visitatori per raccontare la propria visione della città e i mutamenti che si leggono nelle architetture, nelle luci, nei servizi che offre e nell’umanità che la popola.

Ad affiancare le foto dei partecipanti al contest saranno quelle del fotografo Antonio Lovison protagonista insieme a Renzo Saviolo della mostra fotografica “Padova 1956/2018: Metamorfosi di una città”, inaugurata il 18 maggio ed esposta a Palazzo Angeli fino al 24 giugno 2018, inserita anch’essa nel contesto culturale di “Portello segreto”. La mostra alla Beata Elena, quindi, sarà l’occasione per chiudere il cerchio del nostro viaggio attraverso la città di Padova.

Di seguito i titoli e gli autori delle foto che saranno esposte:

Colori notturni – Corinto Baliello (1° premio)

La Contraddizione del mutamento – Martina Ronzati (2° premio)

Aspettando il tram – Gianni Mazzon (3° premio)

Love is Love – Thomas Maggiolo (Menzione speciale)

Fotografie segnalate dalla giuria per originalità ed efficacia compositiva:

Tram in progress – Chiara Cecchin

Contact – Luca Rossi

Monkey Run – Daniele Dal Pozzolo

Corrente artistica – Lorenzo Dalla Pria

Fotografie che hanno avuto un particolare riscontro sulla pagina Facebook Portello Segreto

La giostra di Prato della Valle – Rita Tartaria

E tu… sei disposto al cambiamento? - Thomas Maggiolo

La mostra sarà inaugurata sabato 22 settembre alle ore 12.00 con Presidente del CSV Emanuele Alecci, l’assessore Andrea Colasio, l’associazione Fantalica e l’associazione Progetto Portello.

È possibile visitare la mostra presso l’oratorio della Beata Elena in via Belzoni nei seguenti giorni :

Domenica 23 settembre dalle ore 10 alle ore 12

Mercoledì 26 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Giovedì 27 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Venerdì 28 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Sabato 29 settembre dalle ore 16 alle ore 19

Domenica 30 settembre dalle ore 10 alle ore 12

Ingresso libero.