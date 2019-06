Padova festeggia il Santo 2019 in Prato della Valle

In Prato della Valle torna come ogni anno la storica “Padova festeggia il Santo”, la grande fiera promossa dal Comune di Padova e Promex in collaborazione con le associazioni di categoria Ascom, Confesercenti, Federazione Italiana Venditori Ambulanti (FIVA) e Associazione Nazionale Commercio su Aree Pubbliche (ANVA).

Tutte le celebrazioni del 13 giugno consultabili qui.

Nell’anello esterno della piazza più grande d’Italia, mercoledì 13 giugno, con orario continuato dalle 9 alle 23, sono allestite circa cento bancarelle di tutti i generi, con idee regalo, prodotti artigianali, abbigliamento, articoli per la casa, curiosità e prelibatezze culinarie da tutta Italia, specialità regionali e street-food da degustare seduti o passeggiando. Non mancherà l’area Luna Park che come lo scorso anno dal Foro Boario si è trasferita in una nuova suggestiva location all’ombra di Santa Giustina.

“Padova Festeggia il Santo” è una mostra-mercato ormai entrata a far parte della tradizione della città: un’occasione per i padovani e i tanti turisti e pellegrini che in questi giorni affollano la città di passeggiare tra profumi, colori e sorrisi nella splendida e animata Prato della Valle. La ricorrenza di Sant’Antonio è per noi padovani un’importante giornata non solo di forte spiritualità, ma anche di gioia e allegria da trascorrere in compagnia di familiari e amici.

Per il settore food c’è l’imbarazzo della scelta: dai prodotti ortofrutticoli locali ai dolciumi siciliani, dalle specialità pugliesi come pane, taralli, olive e olio, ai salumi nostrani, formaggi, panini e bibite, grigliate di carne, piadine e birre artigianali.

Ancora più ricco il reparto oggettistica e artigianato: con prodotti per la casa che vanno dai complementi d’arredo come tendaggi e tappeti all’isolamento acustico, dalle proposte per i serramenti alle cabine doccia, dai ricambi per le cucine agli elettrodomestici; e poi biciclette e accessori, abbigliamento classico e sportivo, calzature, pelletterie, cappelli, occhiali da sole, bigiotteria artigianale, articoli in legno, maglie e t-shirt stampate al momento, articoli da regalo, fiori e piante.

Oltre alla tradizionale area luna park, quest’anno ci sarà una grande novità per il divertimento dei più piccoli: una vasta area gioco dove la “Ludoteca Itinerante il Soffione” di Padova proporrà animazione e laboratori gratuiti con giochi in legno per grandi e piccini, laboratori creativi in legno e di bolle di sapone giganti che trasformeranno il Prato della Valle in uno spazio di gioco e divertimento per tutti.

I bambini (e anche gli adulti) avranno la possibilità di toccare con mano pezzi di legno donati dalla natura per creare con il nostro aiuto, con la loro fantasia e con aiuto della colla giochi o oggetti di legno che poi potranno potare a casa con orgoglio e soddisfazione.

