Proiezione del cartone "Ralph Spacca Internet" a Villa Francesconi Lanza di Padova

I volontari invitano tutti i padovani al Cinema all’Aperto organizzato presso il giardino di Villa Francesconi Lanza a Padova il 31 luglio alle 21.15. Il 27 aprile 2011 l' Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha dichiarato il 30 luglio "Giornata internazionale dell'amicizia ufficiale". L'Assemblea Generale invita tutti gli Stati membri a osservare questa giornata per l'amicizia, secondo la cultura e i costumi delle loro comunità locali, nazionali e regionali, anche attraverso attività di educazione e sensibilizzazione dell'opinione pubblica.

Il nostro mondo deve affrontare molte sfide, crisi e forze di divisione - come la povertà, la violenza e le violazioni dei diritti umani - tra le altre cose - che minano la pace, la sicurezza, lo sviluppo e l'armonia sociale tra i popoli del mondo. Per affrontare quelle crisi e sfide, le loro cause alla radice devono essere affrontate promuovendo e difendendo uno spirito condiviso di solidarietà umana che prende molte forme, la più semplice delle quali è l'amicizia.

Attraverso l'amicizia - accumulando legami di cameratismo e sviluppando forti legami di fiducia - possiamo contribuire ai cambiamenti fondamentali che sono urgentemente necessari per raggiungere una stabilità duratura, tessere una rete di sicurezza che proteggerà tutti noi e generare passione per un mondo migliore dove tutti sono uniti per il bene superiore.

Per questo l’associazione La Via della Felicità di Padova ha deciso di organizzare un Cinema all’Aperto presso il giardino di Villa Francesconi Lanza a Padova dove verrà tenuta la visione del cartone animato “Ralph Spacca Internet” in data 31 luglio alle 21.15. La Via della Felicità da anni, attraverso l’uso dell’omonima guida al buon senso scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard, promuove uno stile di vita che riempie il vuoto morale in una società sempre più materialista e che ridia fiducia nell’uomo.

Informazioni e contatti

L’ingresso è gratuito e verranno offerti anguria e pop corn.

Web: https://www.facebook.com/laviadellafelicitapadova/