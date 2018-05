Padova Innovation Week, tutti gli eventi che guardano al futuro

Padova Innovation Week è un progetto promosso dal Comune di Padova, Università di Padova, Camera di Commercio di Padova e Galileo Visionary District. Un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di mettere in rete una serie di eventi indipendenti e organizzati autonomamente, nella settimana dal 14 al 20 maggio

Padova si conferma ancora una volta città proiettata nel futuro. Dal 14 al 20 Maggio la città di Galileo sarà protagonista di diverse iniziative indipendenti che troveranno unità e coordinamento nel progetto “Padova Innovation Week”.

L’obiettivo principale è quello di promuovere e diffondere la cultura dell’innovazione attraverso la promozione di una serie di manifestazioni di grande eco locale, nazionale e internazionale, capaci di coinvolgere in particolare il mondo dei giovani, della ricerca e dell’impresa.

La Padova Innovation Week vuole favorire il dialogo tra grandi, medie e piccole aziende, centri di ricerca, istituzioni e mondo dell’Università. Vuole costruire sinergie tra i protagonisti dell’innovazione del territorio di Padova, promuovendo una cultura di networking e cross contamination. Non meno importante, la Padova Innovation Week vuole posizionare Padova come la capitale italiana dell’innovazione nell’immaginario collettivo nazionale ed internazionale.

Le sedi degli eventi sono state scelte dagli organizzatori degli stessi tra le svariate location di Padova, messe a disposizione: dalla Fiera all’Orto Botanico, dalla Camera di Commercio al Conservatorio Pollini.

Carlo Pasqualetto, consigliere comunale di Padova con delega all’ Innovazione, durante la conferenza stampa di presentazione della manifestazione approfondisce: “L’Amministrazione ha deciso di mettere a fattor comune il valore dei singoli eventi, creando un contenitore che rendesse esponenziale il ritorno sociale per la città, offrendo un luogo e un momento dell’anno per permettere a chiunque fosse interessato di parlare di Innovazione.

Fabrizio Dughiero, Prorettore al Trasferimento Tecnologico e ai rapporti con le Imprese dell’Università di Padova, continua sancendo l’importanza “di fare sistema tra le diverse istituzioni” e presentando gli Innovation Talks organizzati per l’occasione dall’ Ateneo Patavino: “ il programma degli Innovation Talks permette di approfondire temi come la cultura della Open Innovation, le criptovalute, la Cyber Sicurity, la Smart Health e l’impatto della digitalizzazione sulla trasformazione”.

Giulia Turra, Executive Manager Start Cube, ricorda l’importanza della manifestazione:” un’occasione per parlare di innovazione a tutti i livelli, non solo tecnologia ma anche psicologia, internazionalizzazione e tanto altro..è ammirevole vedere come le associazioni, gli enti e le aziende private si siano attivati per organizzare gli eventi e farne parte. Tutto questo a dimostrazione che questi soggetti si stanno attivando per formare un ecosistema per accelerare l’innovazione, nella nostra città e renderla sempre più attrattiva”.

Per maggiori informazioni su tutte le iniziative della Padova Innovation Week: http://padovainnovationweek.it/