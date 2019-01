Escursioni in bicicletta “Padova invisibile”: “I gruppi rionali fascisti”

Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall’associazione “Amici della bicicletta“.

I percorsi sono facili, si svolgono all’interno della città e non superano i km 10; sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta purché in buone condizioni ed equipaggiata in modo conforme al codice della strada.

Scopri tutte le escursioni in bicicletta “Alla scoperta della Padova invisibile 2019”

È opportuno essere provvisti di lucchetto per la bicicletta.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

Durante i percorsi verranno proposti documenti attinenti ai luoghi visitati e contemporanei alle vicende descritte

Dettagli utili

La partenza in bicicletta avrà luogo da Prato della Valle, davanti all’ex Foro Boario, alle ore 9.30 e terminerà alle ore 12.30 circa.

In caso di maltempo la visita sarà cancellata .

. I percorsi si svolgono all’interno della città e non superano i 10 km. Sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta purché sia in buone condizioni e equipaggiata conformemente al codice della strada.

Si richiede il contributo di euro 2 per la partecipazione giornaliera, comprensivo di assicurazione infortuni.

Per informazioni

Fiab - Amici della bicicletta di Padova

via dei Colli, 108 - Padova

telefono 338 1812519

URP Comune di Padova 049 8205572

Ufficio bicilette 049 8204883

email info@fiab-padova.it

sito www.fiab-padova.it

Facebook https://www.facebook.com/FiabPadova/