Escursioni in bicicletta “Padova invisibile”: “Il Santo per noi”

Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall’associazione “Amici della bicicletta“.

I percorsi sono facili, si svolgono all’interno della città e non superano i km 10; sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta purché in buone condizioni.

È opportuno essere provvisti di lucchetto per la bicicletta.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LE ESCURSIONI IN BICICLETTA “PADOVA INVISIBILE”

Iniziativa realizzata in collaborazione con il comune di Padova.

Il contributo richiesto per ogni appuntamento è di 2 euro, se non diversamente indicato nel programma.

Partenza da Prato della Valle (davanti ex Foro Boario) alle ore 9.30. Rientro ore 12.30.

PROGRAMMA

PER INFORMAZIONI

Fiab - Amici della bicicletta di Padova

via dei Colli, 108 - Padova

telefono 338 1812519

email info@amici-della-bicicletta-pd.it

sito www.amici-della-bicicletta-pd.it

Gallery