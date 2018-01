Escursioni in bicicletta “Padova invisibile”: “I luoghi della croce rossa”

Una serie di appuntamenti per scoprire Padova in bicicletta, proposti dall'associazione "Amici della bicicletta".

I percorsi sono facili, si svolgono all'interno della città e non superano i km 10; sono adatti a qualsiasi tipo di bicicletta purché in buone condizioni.

SCARICA IL VOLANTINO DELL'INIZIATIVA

È opportuno essere provvisti di lucchetto per la bicicletta.

Dal 28 gennaio al 25 febbraio partenza da Prato della Valle (davanti ex Foro Boario) ore 9.30, rientro ore 12.30; il 4 marzo partenza da Prato della Valle ore 14.30, rientro ore 17.30.

SCOPRI TUTTI GLI APPUNTAMENTI CON LE ESCURSIONI IN BICICLETTA “PADOVA INVISIBILE”

Il contributo richiesto per ogni appuntamento è di 2 euro.

Iniziativa realizzata in collaborazione con il Comune di Padova.

4 febbraio

I LUOGHI DELLA CROCE ROSSA

I LUOGHI DELLA MEMORIA 1^ PARTE

A cura di Antonello Bertin

LE SCUOLE E LE REQUISIZIONI MILITARI

I LUOGHI DELLA MEMORIA 2^ PARTE

I LUOGHI DELLA SANITÀ

PER INFORMAZIONI

Fiab - Amici della bicicletta di Padova

via dei Colli, 108 - Padova

telefono 338 1812519

email info@fiab-padova.it

sito www.fiab-padova.it