Padova Jazz 2019: Blicher, Hemmer e Gadd al teatro Verdi

Padova jazz festival 2019

Blicher-Hemmer-Gadd

With the legendary drummer Steve Gadd

Sabato 23 novembre – Ore 21

Teatro Verdi, Padova

Dettagli

Steve Gadd (nato nel 1945 nello stato di New York) è uno dei migliori batteristi di ogni tempo, senza distinzioni di generi musicali. Si è fatto ben valere anche come leader ma il suo contributo fondamentale alla musica è stato soprattutto come session drummer di riferimento assoluto. Per capirne il valore e i meriti, basta un elenco degli artisti che gli hanno affidato la propulsione ritmica della loro musica: Dizzy Gillespie (all’età di 11 anni), Michel Petrucciani, Chet Baker, Paul Desmond, Al Di Meola, Charles Mingus, Chick Corea e ancora, su altri fronti stilistici, Frank Sinatra, Paul McCartney, Simon & Garfunkel, Paul Simon, gli Steely Dan, Al Jarreau, Joe Cocker, Eric Clapton, i Manhattan Transfer, B.B. King, Jon Bon Jovi, i Bee Gees, Kate Bush, James Brown, Eumir Deodato, Pino Daniele… E questa non è che una estrema sintesi.

In trio con il sassofonista Michael Blicher e il tastierista Dan Hemmer (entrambi danesi), Gadd riscopre il piacere di suonare in maniera pressoché acustica. Il trio si è formato nel 2014 e ha all’attivo già due dischi dal vivo che documentano una musica grondante energia, passione e creatività. L’organ soul e l’organ jazz sono portati ai massimi livelli di interplay e virtuosismo, con ampio spazio per l’improvvisazione.

Steve Gadd – batteria

Michael Blicher – sax tenore

Dan Hemmer – organo Hammond

Biglietti

Interi da euro 16 a euro 30

Ridotti da euro 13 a euro 25

Under 26 da euro 10 a euro 20

Prevendite

Biglietteria del Teatro Verdi

Info web

https://www.padovajazz.com/festival/2019-11-23-steve-gadd/

https://www.facebook.com/events/649797835509513/