Padova Jazz Festival con la Magicaboola Brass Band | “The Dark Side of the Street” in centro storico

Sabato 13 ottobre l’edizione 2018 del Padova Jazz Festival incontra per la prima volta la città con una giornata di prologo assieme alla Magicaboola Brass Band, che marcerà in centro storico per tutto il pomeriggio a partire dalle ore 16 sino ad approdare alle Scuderie di Palazzo Moroni. Qui la Magicaboola fornirà la colonna sonora per l’inaugurazione della mostra fotografica NYJS: New York Jazz Stories, con gli scatti che documentano un lungo soggiorno oltreoceano di Andrea Boccalini, uno dei maggiori fotografi contemporanei di jazz, che sarà presente di persona (dalle ore 18.30; ingresso gratuito; la mostra rimarrà poi aperta sino al 25 novembre). Tutto ciò, assieme a un altro prologo con Ada Montellanico il 19 e agli appuntamenti di Jazz@Bar, in attesa dei concerti nei teatri e club del festival, che dal 22 ottobre forniranno la colonna sonora alla città sino al finale con Chick Corea del 24 novembre al Teatro Verdi.

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e di Antenore Energia.

La Magicaboola Brass Band, nata nel 2008 in Val di Cornia (Livorno), è una moderna street band composta da fiati e ritmica: trombe, tromboni, sassofoni, sousafono, cassa, rullante e percussioni. La Magicaboola prosegue il percorso stilistico dalle prime formazioni di New Orleans, proponendo contaminazioni di jazz, blues, etnica, hip hop, funk, canzone popolare: musica da ascoltare e da vedere ma soprattutto da ballare.

Il più recente disco della Magicaboola, The Dark Side of the Street, pone la band a confronto con la musica popolare a largo raggio, portando allo scoperto anche il forte legame con la tradizione delle bande folkloristiche italiane. Oltre a composizioni originali, nel repertorio ci sono brani di Ray Charles, Bob Marley, Charles Mingus, Herbie Hancock, Stevie Wonder, Joe Zawinul, tutti eseguiti con tanto di coreografie.

Una quarantina di immagini di Andrea Boccalini compongono la mostra fotografica “NYJS: New York Jazz Stories”. Gli scatti sono stati realizzati durante un soggiorno di due anni a New York, un’esperienza musicale e umana durante la quale il fotografo ha ritratto i musicisti e l’atmosfera del jazz, in particolare sui palchi dei club, nelle strade e le jam sessions.

Andrea Boccalini, quarantenne, ha collaborato con i maggiori artisti e le più importanti riviste del jazz italiano e internazionale (New York Times, New York Post, la Repubblica, JazzTimes, DownBeat,Rolling Stone, Musica Jazz…) e ha realizzato le immagini per quasi 200 copertine di dischi. È ambasciatore del marchio Leica e docente della Leica Akademie Italy. Ha scattato anche per campagne pubblicitarie di aziende come Huawei, Samsung, Pirelli, Galbani Francia, Ducati e Lavazza.

Gli apputamenti di sabato 13 ottobre

centro storico, ore 16-19

Magicaboola Brass Band

“The Dark Side of the Street”

Andrea Lagi, Luca Carducci, Giulio Mari (tromba), Riccardo Tonello (trombone), Alessandro Riccucci (sax alto, arrangiamenti, direzione musicale),

Renzo Tellolli (sax alto), Francesco Felici (sax tenore), Michele Santinelli,

Pietro Petri, Filippo Ghezzi (sax baritono), Leonardo Ricci (sousafono),

Riccardo Focacci (rullante), Francesco Giomi (cassa),

Francesco Dell’Omo (percussioni)

Scuderie di Palazzo Moroni, ore 18.30

Inaugurazione mostra fotografica

“NYJS: New York Jazz Stories” di Andrea Boccalini

con la partecipazione della Magicaboola Brass Band

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Foto Magicaboola @ Padova Jazz 2017 (di Michele Giotto)

