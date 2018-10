Padova Jazz Festival con Sidewalk Cat Quintet al Porto Astra

Il Porto Astra è lo spazio designato per i concerti del lunedì sera dell’edizione 2018 Padova Jazz Festival: un palcoscenico destinato alle proposte insolite, stimolanti e giovani, come nel caso del Sidewalk Cat Quintet, protagonista del live di lunedì 22 ottobre (inizio alle ore 21). La voce di Sofia Romano sarà sostenuta da Marco Papadia (chitarra elettrica), Filippo Galbati (pianoforte), Filippo Cassanelli (contrabbasso) e Vincenzo Messina (batteria).

Il Padova Jazz Festival è organizzato dall’Associazione Culturale Miles presieduta da Gabriella Piccolo Casiraghi, con il contributo dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Padova e di Antenore Energia.

Fondata dal chitarrista Marco Papadia, la band pugliese Sidewalk Cat Quintet è attiva dal 2016, anno in cui vinse il Tuscia in Jazz European Award. Nel suo disco d’esordio, Unfit (2017), tradizione e avanguardia si intersecano dando vita a melodie evanescenti, a tratti psichedeliche, a tratti minimali, con giochi timbrici che spesso si tingono di rock. Gli standard e il linguaggio della tradizione jazzistica se la devono vedere coi suoni distorti della nostra contemporaneità.

Dettagli

Concerto di lunedì 22 ottobre

Porto Astra, ore 21

Sidewalk Cat Quintet

Sofia Romano (voce), Marco Papadia (chitarra elettrica),

Filippo Galbati (pianoforte), Filippo Cassanelli (contrabbasso),

Vincenzo Messina (batteria)

Biglietti

Porto Astra Sala 8

posto unico non numerato; intero 10 euro; ridotto 7 euro (under 26, over 65 e abbonati)

Prevendita: biglietteria del cinema Porto Astra

Informazioni

Associazione Culturale Miles

Via Montecchia 22 A, 35030 Selvazzano (PD)

Tel.: 347 7580904

Direzione artistica: Gabriella Piccolo Casiraghi

Info web

http://www.padovajazz.com/evento/sidewalk-cat-quintet

Evento facebook https://www.facebook.com/events/262192677751329/