A Padova laboratori gratuiti di pronuncia francese

Laboratori gratuiti di pronuncia francese per gli italiani e gli stranieri (ma non di madrelingua francese) che vogliono imparare a parlare francese con una pronuncia autentica. Prenotazione obbligatoria.

Le attività proposte sono basate sulla ripetizione di frasi. Si tratta di un momento conviviale in cui imparate riproducendo modelli creati ad hoc per mettere in risalto le caratteristiche fonetiche del francese.

Non importa il grado di conoscenza del francese: principianti assoluti o esperti, poco importa: c’è sempre qualcosa da scoprire! Se non avete mai studiato il francese vi potrà sembrare ancora più interessante e divertente! Avrete così la possibilità di imparare a pronunciare in modo autentico qualche frase utile per viaggiare in paesi francofoni, oppure potrete migliorare la vostra pronuncia, scoprire un approccio nuovo dell’orale, o anche solo fare un’esperienza diversa. Non solo l’iniziativa arricchirà la vostra conoscenza personale, ma risulterà anche utile per il vostro percorso formativo.

Cliccate sul link dell'evento per completare il modulo di pre-iscrizione. Potete scegliere di partecipare a un laboratorio come anche a più di uno. In base al numero di richieste vi saranno confermate le date per mail. Lasciate dunque un recapito telefonico e un e-mail che possano aiutarci a rintracciarvi. Alla fine dei laboratori ogni partecipante riceverà un attestato di partecipazione per le ore svolte.

Informazioni, contatti e iscrizioni

Web: http://www.alliancefr.it/padova/laboratori-di-pronuncia-del-francese-2019/ - Facebook

Mail: afpadova@gmail.com

Clicca qui per procedere all'iscrizione