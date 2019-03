Padova Marathon 2019: maratona, mezza maratona, stracittadine e gara paralimpica

La Padova Marathon è un appuntamento caratteristico ed immancabile per la città di Padova, in cui gli sportivi affrontano la sfida di 42 km o, con la mezza maratona di 21 km e tutti i cittadini hanno la possibilità di trascorrere una domenica speciale partecipando alle Stracittadine di 10, 5 e 1 chilometro.

Un’occasione di incontro in cui sport, folklore, musica e animazione si uniscono insieme.

Appuntamento il 28 aprile.

Il percorso

Lo può testimoniare chiunque vi abbia corso: è difficile reggere all’emozione, quando in prossimità del traguardo ti si spalanca davanti Prato della Valle in tutta la sua magnificenza. Ma non è solo il tratto finale del percorso della Padova Marathon a rendere unica la gara: è l’intero territorio che fa da sfondo all’evento.

Il nuovo tracciato della Maratona – inaugurato con l’ edizione del 2016 - prevede partenza e arrivo a Padova: prende avvio all’interno della pista di atletica dello Stadio Euganeo – già teatro di numerose edizioni del Meeting internazionale Città di Padova di atletica leggera – e, passando attraverso Rubano, Selvazzano Dentroe Teolo si snoda verso la zona dei Colli Euganei giungendo nel cuore pedonale di Abano Terme, sfilando davanti al Kursaal ed allo storico Hotel dell’Orologio, per tornare verso la città del Santo.

Il rientro a Padova avviene attraverso zona Mandria e via Goito. L’ingresso in centro storico, transitando lungo via Vescovado e Piazza del Duomo. La gara attraversa la parte più bella della città, toccando Piazza dei Signori, Piazza della Frutta, passando a fianco del Caffè Pedrocchi, del Palazzo del Bo e di fronte alla Basilica di Sant’Antonio, luogo simbolo della cristianità.

Fino a concludersi nello straordinario scenario offerto da Prato della Valle, senza dubbio una tra le finish lines più belle al mondo.

Requisiti di partecipazione

Età minima: 20 anni già compiuti il giorno di domenica 28 aprile 2019

Atleti italiani

La gara è aperta ad atleti italiani in possesso di uno dei seguenti tipi di tesseramento

Tesseramento FIDAL valido per la stagione agonistica 2019

Runcard + Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, valido in data 28 Aprile 2019.

Runcard EPS + Certificato medico agonistico per l’Atletica Leggera, valido in data 28 Aprile 2019.

Atleti stranieri

Tesseramento per una società o gruppo sportivo riconosciuto dalla IAAF (Federazione Mondiale di atletica leggera) + autocertificazione di tesseramento

RUNCARD + Health Form o Certificato medico Agonistico per l’Atletica Leggera

Stracittadine

Nell'ultima edizione a prendere parte alle Stracittadine c’erano più di venticinquemila persone! I percorsi previsti sono tre, tre diverse opportunità nate per venire incontro alle esigenze di tutti: la passeggiata da un chilometro per anziani e disabili, la prova più popolare, di 5 chilometri, e infine il tracciato di 10 chilometri per i più allenati.

Quando: Domenica 28 Aprile 2019

Luogo di partenza: Prato della Valle, Padova

Orario di partenza: 09.00

Finish line: Prato della Valle, Padova

Non competitive: per partecipare NON è richiesto certificato medico né tesseramento.

Dopo aver acquistato il pettorale, potrai registrati online per rimanere sempre aggiornato sulle nostre novità!

Gara paralimpica

La partecipazione alla Padova Marathon è aperta anche ad atleti tesserati Fispes/IPC nelle varie categorie riconosciute dalla Federazione stessa. E’ fatto obbligo agli atleti non vedenti di provvedere personalmente all’accompagnatore, mentre agli atleti in carrozzina è consigliata l’assistenza di propri accompagnatori con bicicletta (previa consegna di apposita pettorina da parte dell’organizzazione). Per gli atleti in carrozzina è obbligatorio indossare il casco durante la gara.

Sin dalla sua prima edizione Padova ha sempre riservato particolare attenzione alla competizione paralimpica. Il percorso della Maratona di Padova, d’altra parte, nel corso degli anni si è rivelato ideale per realizzare grandi prestazioni cronometriche.

In una breve storia della gara è doveroso ricordare i tre record mondiali firmati nel 2005 da Francesca Porcellato (paraplegici T53 - un’ora 38’ 29”), Andrea Cionna (non vedenti T11 - 2 ore 36’ 02”) e Thomas Geierspichler (tetraplegici T52 - un’ora 46’ 33”), e quello messo a segno nel 2006 dallo stesso Geierspichler, primo sul traguardo di Prato della Valle in un’ora 43’ 45”. Le migliori prestazioni mondiali realizzate qui salgono poi a cinque considerando anche le handbike e il primato siglato nel 2010 dal francese Joel Jeannot, che chiuse in volata in un’ora 3’41” davanti a Paolo Cecchetto, Alex Zanardi e Vittorio Podestà.

Nel conto dei risultati rimasti nella storia del movimento paralimpico, inoltre, anche i record italiani stabiliti da Walter Endrizzi (amputati: 2 ore 33’56”) e, di nuovo, da Francesca Porcellato (un’ora 36’54”) nell’edizione 2008 della manifestazione.

Quote di iscrizione

La quota di partecipazione alla Padova Marathon va da 50 a 80 euro. QUI tutti i dettagli.

La quota di partecipazione alla mezza maratona Abano Terme-Padova è va da 30 a 50 euro. QUI tutti i dettagli.

