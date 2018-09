Padova meets Yokohama a Palazzo del Bo

Quella tra le Università di Padova e la Yokohama National University è decisamente una lunga e riuscita collaborazione, partita già nel 2008 con i primi scambi di studenti e docenti tra i due atenei.

In questo decennio sono stati siglati diversi accordi bilaterali con vari dipartimenti della Scuola di Ingegneria fino a giungere, alla fine del 2017, alla stipula di un accordo di collaborazione tra gli atenei e all’invito rivolto alla Yokohama National University a entrare nell’associazione T.I.M.E. (Top Industrial Managers for Europe), un programma di doppio titolo che coinvolge le migliori università europee e alcuni importanti atenei a livello mondiale. Time permette a studenti di Ingegneria di frequentare un corso di laurea magistrale in una delle università estere consorziate. Un percorso formativo che porterà lo studente, che l’avrà terminato con successo, all’ottenimento di un doppio diploma da parte dell’Università di Padova e dell’Ateneo straniero dove è stata realizzata l’attività formativa, e sarà annoverato tra i laureati TIME.

Lunedì 17 settembre con inizio alle ore 9, in Aula E a Palazzo del Bo in via VIII febbraio 2 a Padova, l’Ateneo Patavino incontra la Yokohama National University nel corso di un convegno internazionale di confronto su tematiche di studio e ricerca comuni. Saranno presenti Rosario Rizzuto, Rettore dell’Università di Padova, Alessandro Paccagnella, Prorettore alle relazioni internazionali dell’Università di Padova e Fumihiko Nakamura, Rettore della Yokohama National University. Saranno quattro i gruppi di lavoro impegnati nelle tematiche che attualmente sono di maggior interesse comune: “Battery and Fuel cells” (Vito Di Noto - Università di Padova), “Mechatronics and ICT” (Roberto Oboe - Università di Padova) “Smart materials and composites” (Marino Quaresimin - Università di Padova) e “Smart urban mobility” (Riccardo Rossi - Università di Padova).

Le sessioni di apertura (Aula E, 9-10.30) e di chiusura (Aula E, 16-17.30) sono aperte al pubblico fino ad esaurimento dei posti disponibili.

international.guest@unipd.it

https://ilbolive.unipd.it/it/event/padova-meets-yokohama