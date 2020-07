"Padova streaming festival" con Chiara Zagato ed Enrico Muscardin in diretta al tramonto

Martedì 7 luglio per la prima volta nella città del Santo, dopo il successo del "Colli Eueganei musoc streaming", live al tramonto "Padova streaming festival".

L'evento

Al tramonto, martedì 7 luglio alle ore 20.30, con Chiara Zagato ed Enrico Muscardin, due giovani musicisti padovani ma anche due studenti del conservatorio “Pollini” prossimi alla laurea. Proporranno un repertorio cronologicamente e geograficamente vario, sia per strumenti soli (rispettivamente flauto e chitarra), sia per formazione cameristica.

Cos’è Padova Streaming Festival?

Realizzato in collaborazione con il comune di Padova, è un appuntamento con melodie senza tempo, suonate in diretta streaming al tramonto dai luoghi più suggestivi di Padova. Un evento che sarà pubblico e aperto a tutti solo online, che unisce la magia della musica con quella di immagini in tempo reale della nostra città. I luoghi rimarranno sempre segreti e, nel pieno rispetto delle normative esistenti, non è previsto alcun assembramento.

Streaming Festival® è un progetto che nasce da professionisti del digitale, del webmarketing e del videomaking con il supporto di start-up innovative che utilizzano i droni (APR) per riprese video e telemonitoraggio.

https://www.facebook.com/SergioGiordani2017/posts/925951044484130