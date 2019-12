Padova è musical al teatro ai Colli con "Dylan 66. Il lato oscuro della leggenda"

Chiude con un omaggio a Bob Dylan, il menestrello americano, scrittore e poeta in note che ha segnato la storia del rock, la terza edizione di Padova è Musical, la rassegna che si affianca alla stagione di prosa e alla stagione dedicata a bambini e famiglie del teatro ai Colli.

A raccontare la leggenda della musica è Ivan Zorzi, che ha messo insieme un monologo con la regia di Francesco Boschiero. Sul palcoscenico ci sarà la presenza di un demone che, chitarra alla mano e microfono, incastra nel racconto tredici tra le canzoni più significative del cantautore. Sarà un racconto, una sorta di espiazione, del profeta e traditore, che per oltre quarant'anni di carriera ha attraversato la storia del rock in continua contraddizione con le aspettative del pubblico, riuscendo a stupire e sconvolgere tutti puntualmente. Bob Dylan è un cantautore, un grande musicista, pittore, attore e poeta che negli anni ’60 ha rappresentato il fermento e l’attivismo che si viveva in America. Canzoni come “Blowin in the Wind” e “The Times They Are A-Changin” sono diventate icone musicali per i movimenti pacifisti e in difesa dei diritti civili. Per Dylan la musica ha sempre una sua anima, un messaggio da saper interpretare.

Venerdì 13 dicembre - ore 21

Teatro ai Colli (Via Monte Lozzo – Padova)

DYLAN 66 Il lato oscuro della Leggenda

Di Ivo Zorzi

Regia di Francesco Boschiero

Ingresso unico 10 euro

Info e prenotazioni: 3277661425/0498900599 - info@teatroaicolli.it

