"Opera in villa" per celebrare la giornata mondiale dei diritti umani

Venerdì 13 dicembre, si celebrerà a Villa Francesconi Lanza la Giornata mondiale dei diritti umani. Sarà un momento importante, con ospiti speciali e autorità che daranno testimonianza del valore dell’attuazione dei diritti umani nella società. La serata si concluderà con uno spettacolo dal titolo Opera in villa – Aree e duetti delle più belle opere liriche.

L’ingresso è libero per chiunque sia interessato. Venerdì 13 dicembre, le porte si apriranno alle ore 10 con la mostra multimediale che attraverso una serie di video e di pannelli illustrerà gli articoli della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani sancita dall’ONU nel 1948. Per i visitatori sarà anche disponibile gratuitamente una copia di opuscoli dal titolo La Storia dei Diritti Umani, uno strumento informativo ed educativo creato con lo scopo di far conoscere su ampia scala, e soprattutto ai giovani, quali sono i diritti che dovrebbero essere universalmente riconosciuti a tutti gli individui in quanto tali.

Alle 20 ci sarà l’apertura porte con un piccolo buffet seguito da un breve momento culturale e dallo spettacolare concerto lirico. La Chiesa di Scientology di Padova è lieta di ospitare questo evento, in linea con le campagne sui diritti umani che sta sostenendo da oltre quarant’anni, volte da un lato a sensibilizzare strati sempre più ampi dell’opinione pubblica e dall’altro a contrastare le violazioni palesi ed occulte a tali diritti. Già nel 1969 il fondatore di Scientology, L. Ron Hubbard, sosteneva che «è vitale che ogni essere senziente faccia pressioni sul proprio governo (per il bene del governo stesso, se non altro) per riforme radicali in materia di diritti umani».

Questo è ciò che motiva i volontari di Uniti per i diritti umani ad organizzare e promuovere questa speciale giornata, fondamentale per far conoscere la Dichiarazione Universale dei diritti umani.

Informazioni e contatti

Tel. 348 3332499

Web: http://www.scientology-padova.org