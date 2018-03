“Padova ospitale - Help for life: la solidarietà non conosce confini”, mostra a LaRinascente

L’associazione Padova ospitale e la fondazione Help for life, propongono la mostra fotografica “La solidarietà non conosce confini”, che riassume quanto fatto in oltre vent’anni di attività di volontariato e solidarietà.

SCARICA IL DEPLIANT DELLA MOSTRA

Gli scatti sono realizzati da volontari e sostenitori, alcuni professionisti, altri fotografi per passione.

Una sezione della mostra è dedicata all’esposizione di opere di gioielleria contemporanea, realizzate dagli allievi del liceo artistico “Pietro Selvatico”, ispirate da alcune fotografie.

Le opere di fotografia e quelle degli studenti sono offerte al pubblico in cambio di un contributo, a titolo di donazione, destinato al sostegno dei progetti dell’Associazione e della Fondazione.

Inaugurazione venerdì 6 aprile, ore 18.

La mostra è visitabile negli orari de La Rinascente.

Per informazioni

Associazione Padova ospitale

Azienda Ospedaliera di Padova

via Giustiniani, 2 – 35128 Padova

telefono 049 8213256

email padova.ospitale@aopd.veneto.it

sito www.padovaospitale.com ​