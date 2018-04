Padova Rock Contest, la quattordicesima serata al MilanStardust di Albignasego

Sabato 5 maggio al MilanStardust di Albignasego va in scena la quattrodicesima serata della quarta edizione del Padova Rock Contest organizzato da Luca Norcia di Mr.X Promotion.

Presentala serata Federico Felynium.

Gruppi in gara

AUDIOMA

https://www.facebook.com/Audiomaband/

KAS BAND

https://www.facebook.com/kasband01/

L'IRA DI NEANDERTHAL

https://www.facebook.com/liradineanderthal/

NERAESSENZA (OSPITI)

https://www.facebook.com/NeraEssenzaband/

DAVIDE FARESIN

https://www.facebook.com/davidefareshow/?ref=br_rs

UEMMEPI

https://www.facebook.com/Uemmepi/

HELL BOYS

https://www.facebook.com/OfficialHellBoysPage/

MEMBRANCE

https://www.facebook.com/membranceband/

RE CARDIO

https://www.facebook.com/recardioo/

Il concorso si articolerà in una fase eliminatoria in cui i partecipanti dovranno esibirsi tre volte in tre serate diverse, alla fine di ogni serata verrà assegnato un punteggio. Accederà alle semifinali chi avrà conseguito il punteggio più alto dato dalla media dei punteggi conseguiti nel corso delle serate.

Il periodo di svolgimento delle tre date è da fine ottobre a marzo, ad aprile le semifinali.

Premi assegnati dalla giuria esperti

Una giuria di esperti valuterà le varie esibizioni sulla base della tecnica, della presenza scenica, della musica della originalità e della professionalità.

Verrà stilata una classifica che prevede i seguenti riconoscimenti:

Primo classificato

possibilità suonare al Mei, il meeting delle etichette indipendenti che si svolge a Faenza; incisione in uno studio professionale, con ventiquattro ore di registrazione (tre giorni) e uscita discografica con affiancamento manageriale e promozionale per un periodo di tre mesi offerta da Sorry Mom e targa riconoscimento

Secondo classificato

incisione in uno studio professionale, con sedici di registrazione (due giorni) e targa di riconoscimento

Terzo classificato

incisione in uno studio professionale, con otto di registrazione (un giorno) e targa di riconoscimento

Premio Rivelazione

riceverà una targa riconoscimento

Premio della Critica

riceverà una targa riconoscimento

Premio Giuria Popolare

riceverà un buono di 400 euro da spendere in un negozio musicale

Alle prime tre più belle canzoni classificate dell’intero concorso va il Premio Mr.X Promotion con una targa di riconoscimento.

Per partecipare a questa classifica ogni gruppo dovrà consegnare all’associazione culturale Mr.X Promotion una propria registrazione o un demo.

Verrà consegnata una targa di riconoscimento a primi tre migliori classificati in ciascuna delle seguenti categorie: chitarristi, bassisti, batteristi, cantanti, tastieristi.

Premi assegnati dalla giuria popolare

I gruppi che avranno ricevuto il maggior numero di votazioni tramite i bigliettini della giuria popolare e le consumazioni, accederanno alle Semifinali Giuria Popolare, che si terranno dopo la finalissima.

Il Premio Giuria Popolare deve essere considerato un concorso parallelo a quello con la giuria effettiva, con semifinali e finali diverse.