"Padova rompe il silenzio": il video-concerto dei Summertime Choir, un evento simbolo della ripartenza

La musica che spezza il silenzio e diventa simbolo di unione e di superamento degli ostacoli e delle difficoltà sociali ed economiche causate dal Covid-19. Padova Rompe il Silenzio è il concerto evento simbolo della ripartenza di Padova e stimolo alla raccolta fondi per il progetto #PerPadovaNoiCiSiamo di CSV provinciale di Padova.

Summertime Choir, in collaborazione con AD 010, ha organizzato un video-concerto che ha visto la città di Padova “invasa” da quasi duecento tra artisti e musicisti uniti, nel rispetto delle misure di sicurezza, per stimolare il ritorno alla vita attiva con uno spirito di solidarietà.

"Per Padova noi ci siamo"! Partecipa anche tu con una donazione su Produzioni dal Basso: http://sostieni.link/24755

Come seguire il concerto

L’evento verrà trasmesso in anteprima sabato 13 giugno in prima serata, ore 21, dall’emittente televisiva TV7 – Triveneta, e in contemporanea sui canali social di “Padova rompe il silenzio” e “Summertime Choir”. Sono stati inoltre realizzati dei video trailer più brevi che invitano a sostenere la raccolta fondi del CSV, puntando alla diffusione del messaggio al pubblico social, insieme ad una campagna di comunicazione che andrà oltre la data di trasmissione proprio per continuare a stimolare al ritorno alla normalità e alla donazione al fondo del CSV.

Dettagli

Per rimanere aggiornati vi basterà seguire la pagina di Padova Rompe Il Silenzio per scoprire così anche chi saranno gli ospiti di questo evento, primo e unico nel suo genere, e per sapere quali meravigliosi punti della nostra città abbiamo invaso di musica e speranza.

#PadovaRompeIlSilenzio è organizzato dalla Associazione Musicale Summertime in collaborazione con l’agenzia di comunicazione AD010 con il sostegno del Comune di Padova, e il contributo di Assindustria Venetocentro, Camera di Commercio di Padova e Fondazione Cariparo. L’iniziativa gode inoltre del patrocinio dell’Università degli Studi di Padova, dell’Ascom Padova Confcommercio Imprese per l'Italia e di Visit Padua. Partner dell’evento è l’azienda padovana Pittarello spa. Media Partner: Gruppo Editoriale Tv7.

[Forto articolo ©ettorefranceschi]