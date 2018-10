Padova Segreta, sulle tracce del tiranno Ezzelino da Romano in Prato della Valle

Passeggiata guidata nel cuore di Padova: un viaggio interattivo nella storia attraverso il racconto di aneddoti e di leggende sul famigerato stratega militare Il filo conduttore di questo percorso è Ezzelino III da Romano, uno dei più importanti protagonisti della storia medievale.

Uomo del suo tempo, vissuto in un’epoca sanguinaria, ma dotato di intelligenza acutissima e dalle lungimiranti visioni che lo hanno portato a riunire in un unico dominio una regione divisa in tanti feudi, principati religiosi, ordini ecclesiastici. Un personaggio spesso dimenticato dalla storia, probabilmente perché etichettato come “figlio del diavolo” per le atrocità commesse, ma comunque sempre una figura politica controversa degna di attenzione.

In caso di maltempo rinviato a data da destinarsi. Quota libera su prenotazione.

Durata: 1h30min circa

Orario e Punto di ritrovo: ore 15.50 Fontana di Prato della Valle

Posti limitati su prenotazione solo via Evenbrite

Info

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-padova-segreta-sulle-tracce-del-tiranno-ezzelino-da-romano-51356605991

www.menegusmichela.com | info@menegusmichela.com

www.spettacolidimistero.it

