Padova solidale per il Natale delle famiglie bisognose alla Chiesa di Scientology

Padova, in questi giorni, come per tradizione la città si veste di Natale ed avvolge i cittadini in un'atmosfera piena di calore, simpatia e spirito di fratellanza. Luminarie, banchetti, mercati e diverse iniziative di volontariato si trovano in ogni angolo della città. In questi giorni, nel centro cittadino sono presenti anche i volontari dell'associazione La via della felicità con un'iniziativa benefica rivolta alle persone meno fortunate della nostra città.

🎁🎄 SCOPRI TUTTI GLI EVENTI DI NATALE A PADOVA 🎁🎄

L'iniziativa che continua da oltre 20 anni, ha lo scopo di far sentire, anche le persone che stanno attraversando momenti di difficoltà, meno sole e ancora partecipi alla vita della comunità, nonostante l'attuale stile di vita e lo stress della vita quotidiana.

Questo tipo di iniziativa evidenzia l'importanza dei valori sociali e familiari, che sono parte della nostra tradizione, come la famiglia stessa rappresenta la tradizione e saggezza della nostra società.

Sabato 22 dicembre avverrà, come ogni anno, con un'attesissima festa ospitata dalla Chiesa di Scientology di Padova, la distribuzione dei doni per festeggiare il Natale con la consegna dei regali donati dai cittadini, come simbolo di fratellanza e di rispetto, per coloro che vivono al nostro fianco con delle difficoltà economiche da superare.

La via della felicità diventa molto più luminosa seguendo questo precetto tratto nella guida la buona senso "La Via della Felicità" scritta dall'umanitario L. Ron Hubbard che cita: "Cerca di trattare gli altri come vorresti che gli altri trattassero te".

Per informazioni

padova.laviadellafelicita@gmail.com

www.laviadellafelicita.org