Padova Space Night, cena stellare in Fiera

In occasione di Padova Space Week, Eventi ideati da Promex - Camera di Commercio di Padova

Per promuovere l'eccellenza padovana dal 3 all'8 dicembre

Alla presenza di Franco Malerba, il primo astronauta italiano, e delle delegazioni straniere giunte a Padova per l'occasione le brigate di sala e cucina della Antica Trattoria Ballotta insieme a quelle di Boccadoro, La Montanella e La Montecchia prepareranno per voi una cena "stellare".

Euro 80 a persona

Vendita tickets - Mark. Co. & Co. Srl - tel. 049 8070288 - info@markco-co.it

Park Fiera gratuito: ingresso L Padova Fiere

DETTAGLI

PADOVA SPACE NIGHT

A cena nello spazio, tra astronauti e stelle della ristorazione padovana

6 DICEMBRE 2017 ORE 19.30 PADOVAFIERE PAD. 11

Mercoledì 6 dicembre 2017 Padova ospiterà per la prima volta una cena stellare, un evento esclusivo per celebrare il fondamentale contributo delle eccellenze della nostra città per la ricerca in ambito areospaziale.

L’evento si terrà presso il padiglione 11 di PadovaFiere che per l’occasione si trasformerà in un elegante location che, grazie a suggestivi giochi di luce e proiezioni, immergeranno i partecipanti in una dimensione spaziale.

Il menu sarà a cura degli chef premiati ad Expo 2015 come “Ambasciatori dell’Alta Cucina Padovana in Terra Veneta”: Ristorante La Montecchia Alajmo, Giorgio Borin – Ristorante La Montanella, Renato Piovan – Ristorante Boccadoro e Fabio Legnaro – Antica Trattoria Ballotta. Le quattro eccellenze della ristorazione padovana utilizzeranno gli ingredienti tradizionali della nostra terra per la creazione di piatti raffinati ed innovativi che promettono di elevarsi alle stelle.

PADOVA SPACE NIGHT sarà una cena unica e irripetibile, ospite speciale della serata sarà infatti Franco Malerba, il primo astronauta italiano che con racconti e video inediti accompagnerà i partecipanti in un emozionante viaggio nello spazio!

Cena su prenotazione dedicata a tutti coloro che vogliono vivere l’emozione unica di una cena nello spazio, tra astronauti e stelle della ristorazione padovana.



Info e prenotazioni:

Tel. 049.8070288 – info@markco-co.it

Evento a cura di Promex - Azienda Speciale CCIAA di Padova in collaborazione con Università degli Studi di Padova, CISAS Giuseppe Colombo, Unismart Padova Enterprise e con il patrocinio del Comune di Padova, Regione del Veneto, ESA - European Space Agency e Agenzia Spaziale Italiana

