Padova Sposi alla Fiera di Padova

La nona edizione di Padova Sposi torna alla Fiera di Padova il 10 e 11 febbraio, per mostrare il meglio dei propri espositori e aziende professioniste del wedding, in una fiera sposi completamente dedicata e ricca di settori, che spaziano dagli abiti, alle fedi, fino ai fotografi, location e servizi di ogni genere.

Per le coppie di futuri sposi Padova Sposi è il luogo che raccoglie l’eccellenza in termini di offerta di prodotti e servizi dei più importanti esperti del wedding.

ORARI

Sabato 10 e domenica 11 febbraio

Sabato ore 14-19, domenica ore 10-19

INGRESSO

Ingresso libero, previa registrazione:

http://www.multimediatre.com/sposi/LandingPage.aspx?c=PD2&f=FB​

CONCORSO SPOSI FORTUNATI

Partecipa e vinci 500 euro da spendere presso un espositore presente in fiera. Le coppie in visita potranno imbucare nell’apposita urna al punto registrazione il coupon completo di nome, cognome e indirizzo mail. Il coupon è disponibile nei negozi della provincia e sarà distribuito anche in fiera dagli stessi espositori.

INFORMAZIONI

http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-padova/

Evento Facebook