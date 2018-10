Padova Sposi alla Fiera di Padova

Per il quinto anno ritorna Padova Sposi all’interno di Casa su Misura, azzeccato anche quest’anno il connubio matrimonio e casa

La decima edizione di Padova Sposi, la quinta all’interno di Casa su Misura, si terrà il 13 e 14 ottobre in Fiera a Padova, un matrimonio quello tra gli organizzatori Multimedia Tre e la fiera che dura da diversi anni e che fin dal suo esordio ha ben coniugato le esigenze dei futuri sposi, ovvero cercare tutto quello che è utile per l’organizzazione della giornata del matrimonio, con quello di pensare ad arredare secondo il proprio gusto la futura abitazione.

In un unico fine settimana quindi le coppie in visita avranno l’occasione non solo di pensare a tutti i particolari per la giornata delle nozze, ma al tempo stesso ricercare le idee più originali per la propria casa nei diversi padiglioni che ospitano l’evento padovano per eccellenza dedicato all’arredamento e non solo.

Padova Sposi si terrà al Padiglione 15 e vedrà la partecipazione di circa 60 aziende specializzate nell’organizzazione della giornate delle nozze. Tutto per scoprire le novità e le tendenze del 2019 per organizzare il fatidico giorno del SI e rendere indimenticabile la giornata di festa con i propri ospiti.

Tra gli stand allestiti con originalità ed eleganza le coppie in visita potranno trovare: abiti da sposa e sposo, abiti da cerimonia per uomo, donna e bambino, liste nozze con articoli regalo, argenteria, corredi, biancheria per la casa, partecipazioni e biglietti augurali. Tra gli espositori anche gioiellerie, ville, ristoranti, catering e location, pasticcerie, wedding planner, truccatori e hair stlylist, agenzie di spettacolo ed intrattenimento.

Si potranno conoscere fotografi, fioristi, complessi artistici e musicali, noleggi auto o carrozze d’epoca e non per ultime le agenzie di viaggio che proporranno le migliori mete per la tanto attesa e sognata luna di miele.

Diversi i workshop previsti nei due giorni sulle più gettonate mete dei viaggi di nozze, il sabato pomeriggio taglio della torta nuziale e nei due giorni un workshop tenuto da una wedding planner su come organizzare il matrimonio perfetto.

La fiera sarà aperta sabato e domenica dalle 10 alle 19, con ingresso gratuito previa registrazione nel sito www.padovasposinfiera.it http://www.fieresposi.it/fiera-sposi-padova-autunno-visita/#1

Padova Sposi si inserisce all’interno di un circuito di manifestazioni organizzate dalla stessa società che da fine settembre fino a febbraio 2019 vede l’organizzazione di ben 27 tappe di fiere sulle nozze, dal Piemonte al Veneto.

Per maggiori informazioni è possibile collegarsi al sito, contattare la segreteria organizzativa Multimedia Tre allo 049/9832150 o scrivere a info@padovasposinfiera.it, aggiornamenti costanti nella fan page di facebook Padova Sposi.

Info facebook https://www.facebook.com/PadovaSposi/

Gallery