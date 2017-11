Padova Street Art, mostra e vendita di stampe d'autore con "The Kiss" di Kenny Random

Associazione Domna e Laboratorio cornici e mobili Vettore organizzano un doppio appuntamento speciale con la street art a Padova.

Per due domeniche consecutive, il 3 e il 10 dicembre, dalle 15 alle 19 sono in programma mostra e vendita di stampe di alcuni noti artisti internazionali come: OBEY GIANT, ETAM CRU, C215, HERAKUT, DULK.

Inoltre lo street artist padovano Kenny Random ha donato un’opera unica in beneficenza a supporto dell’associazione: si tratta di “The Kiss” edizione 2014 Artist Proof (prova d’artista), gicleè print on 320 gr. paper, dimensioni al netto cornice (inclusa e donata dal laboratorio) 70 x 70 cm.

L’opera andrà in asta da un prezzo base e chiunque voglia rilanciare scriverà la propria offerta con nome e cognome su un’apposita lavagnetta posta vicino all’opera.

La stampa rimarrà esposta e l’asta durerà da domenica 3 a sabato 23 dicembre.

Le opere saranno esposte al Laboratorio cornici e mobili Vettore, in via Cesare Battisti 50 a Padova.