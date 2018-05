Padova Street Marketing Festival 2018

Torna Street Marketing Festival - Lavori In Corso a Padova dal 24 al 27 maggio - 4a edizione.

Dettagli

Festival dedicato alle nuove forme di comunicazione, alla pubblicità come forma d’arte e a chi si presenta al pubblico in modo innovativo e creativo.

Una vetrina internazionale per le forme di comunicazione “non convenzionale”, promossa dal Comune di Padova con il Patrocinio della Regione del Veneto per sviluppare la cultura dell’utilizzo creativo e scenografico degli allestimenti pubblicitari.

Guerrilla Marketing - Street Art - Ambient Mktg - Buzz Mktg - Flash Mob

Dove trovare le installazioni (numeri come da mappa)

1- Lampioni – Via S. Lucia - Despar

2 - Avis – Via Cavour

3 - Lampioni Via VIII Febbraio e Via Cavour - Mail Boxes Etc

4 - Paracarri Inizio Via Oberdan - Mail Boxes Etc

5 - Paracarri Inizio Via Roma - Mail Boxes Etc

6 - Piazza Garibaldi - Quellogiusto

7 - Via Risorgimento (Fronte Negozio Bata) Buonascolto

9 - Via Cavour- Pallaoro

10 - Via San Fermo - Ferri Auto

11 - Croce Rossa Italiana - Via VIII Febbraio

13 - Fontana Piazzetta Garzeria - Solidaria

15 -Piazzetta Garzeria - Amnesty International

20 - Via Cavour - Mostra D’arte Noone

