Padova tango festival a villa Draghi e alla Guizza

Evento speciale quello organizzato dal Padova Tango Festival in programma sabato 9 giugno a Villa Draghi a Montegrotto, iniziativa realizzata con il supporto e il Patrocinio del Comune di Montegrotto Terme, e in collaborazione con l’associazione Peña Tanguera.

La serata inizia alle ore 20.30 con la conferenza concerto “Il timbro del folklore argentino” con i musicisti Sergio Leo Ortega, Carlos Menajovsky e Manuel Leo, e i danzatori Dania Maniero, anche moderatrice, e Raffaele De Angelis.

Dopo il concerto si proseguirà con la serata di ballo nella bellissima terrazza della villa (in caso di maltempo all’interno).

Ingresso 8 euro con prenotazione obbligatoria: 328 8326312

“Il timbro del folklore argentino” è un “dialogo” tra moderatrice e musicisti con la presentazione di brani suonati, cantati e ballati, per raccontare uno spaccato sociale attraverso il folklore che costituisce la “historia” di un popolo, una descrizione di vite attraverso la musica, il canto e la danza.

Domenica 10 giugno il Padova Tango Festival si sposta in piazzale Vincenzo Cuoco alla Guizza, evento organizzato in collaborazione con Scuola di musica Gershwin e domeniche sostenibili; dalle ore 19 lezione gratuita per debuttanti e a seguire serata di ballo.

Ingresso libero.

