“Padova di una volta dentro e fuori le mura” di Giorgio Grasselli presentazione a LaFeltrinelli

Padova di una volta

dentro e fuori le mura

di Giorgio Grasselli

mercoledì 16 gennaio | ore 18

la Feltrinelli

via San Francesco 7 | Padova

presenta | Adina Agugiaro

sarà presente l'autore

Una città è qualcosa di vivo che si manifesta nell’alternanza delle sue architetture, delle sue case, delle sue piazze, e Padova, le cui origini si perdono nella leggenda di Antenore, non fa eccezione.

Dopo varie vicissitudini essa è pervenuta nell’età moderna come città di media portata, ricca di accenti, e ha conservato, fortunatamente, molte tracce del suo travagliato cammino, sufficienti a ricostruirne l’identità.

Con le sue fotografie, Giorgio Grasselli ha tentato di cogliere e interpretare questi aspetti di Padova, aspetti spesso contraddittori ma in ogni caso significativi, e di trasmetterli a chi in questa città è nato e vissuto, e a quanti hanno deciso di venirvi ad abitare.

Giorgio Grasselli è nato a Padova dove ha esercitato la professione di avvocato, coltivando, nei momenti liberi, la sua grande passione per la fotografia, nata quando aveva appena sedici anni.

Come fotografo non professionista si è formato nel Fotoclub Padova, dove si iscrisse nel 1972, sotto la guida dell’allora Presidente Gustavo Millozzi, e dei valenti fotografi Nando Casellati, maestro del colore, e Mario Lasalandra maestro del bianco e nero.

Ha partecipato a molti concorsi fotografici nazionali e internazionali ottenendo numerosi riconoscimenti e premi che, nel 1980, gli valsero il titolo di Artist de la Federation Internationale de l’Art Photographique (AFIAP). Sue opere sono state pubblicate in riviste specializzate come «Fotografare», «Il Fotografo», «Photo Italiana», «Reflex», ed esposte in varie mostre sia in Italia sia all’estero.