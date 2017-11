Tavola rotonda sulla candidatura Padova Urbs picta ai Musei Civici

Novembre PataVino apre una finestra speciale su Padova Urbs picta in occasione della presentazione della candidatura dei cicli pittorici del Trecento nella Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO.

Con il nome Padova Urbs picta la nostra città si candida ad inserire nella World Heritage List - Lista del Patrimonio Mondiale UNESCO - un sito seriale composto da 8 luoghi del centro storico che conservano straordinari cicli pittorici ad affresco del Trecento.

Questa realtà rappresenta un eccezionale valore universale, un esempio unico al mondo di un’area in cui la tradizione della pittura murale ad affresco ha radici fin dal X secolo e che ha visto il suo massimo sviluppo nel Trecento, a partire dalla presenza in città di Giotto intorno al 1302, proseguendo e evolvendo per tutto il secolo.

Si tratta di affreschi che presentano un’indiscutibile unità di stile e di tecnica esecutiva, ma anche significative peculiarità e differenze per quanto riguarda gli artisti impegnati - Giotto, Pietro e Giuliano da Rimini, Guariento, Giusto de’ Menabuoi, Altichiero da Zevio, Jacopo Avanzi, Jacopo da Verona - la committenza e le funzioni stesse degli edifici che li conservano, rendendoli parti complementari e insostituibili della narrazione di una realtà storico-artistica particolare, unica e complessa.

L’area oggetto della proposta di candidatura è tutta compresa nel centro storico, all’interno delle mura cinquecentesche della città, e comprende i cicli pittorici trecenteschi ad affresco conservati nella Cappella degli Scrovegni, nella Chiesa dei SS. Filippo e Giacomo agli Eremitani, in Palazzo della Ragione, nella Cappella della Reggia Carrarese, nel Battistero della Cattedrale, nella Basilica e Convento del Santo, nell’Oratorio di San Giorgio e nell’Oratorio di San Michele.

Ne discuteranno Andrea Colasio (Assessore alla Cultura del Comune di Padova), Davide Banzato (Direttore Musei Civici agli Eremitani), Giorgio Andrian (consulente UNESCO), Giovanna Baldissin (Presidente Referato Veneranda Arca del Santo), Andrea Nante (Direttore Museo Diocesano), Carlo Giacomo Someda (Presidente Accademia Galileiana di Scienze, Lettere ed Arti), Giovanna Valenzano (Prorettore al Patrimonio Artistico, Musei e Biblioteche - Università di Padova), Carlo Bettio (Telerete, Urbs Picta Card), Antonio Piccolo (Presidente Consorzio di Promozione Turistica di Padova).

Mercoledì 6 dicembre, ore 18

Musei Civici agli Eremitani, Sala del Romanino

