Alla scoperta della Padova Urbs Picta tra concerti, reading e visite guidate

La Urbs Picta rappresenta una delle proposte più innovative degli ultimi anni per raccontare Padova come grande città d'arte europea.

La Scuola di Musica Gershwin – in collaborazione con le associazioni MAT - Mare Alto Teatro, Suoni PataVini Veneto Suoni e Sapori, Calicanto, Il Parallelo e Teatro Boxer – ha costruito un percorso di iniziative per favorire la scoperta degli 8 siti protagonisti della Urbs Picta.

Nasce così la rassegna "Alla scoperta della Padova Urbs picta" che prevede la realizzazione di 7 appuntamenti con il contributo del Comune di Padova nell’ambito del bando "La Città delle Idee" per valorizzare i luoghi che fanno parte del circuito monumentale "La Cappella degli Scrovegni di Giotto e i cicli affrescati del Trecento a Padova", selezionato per la candidatura a sito UNESCO.

Un ciclo di appuntamenti imperdibili reso possibile grazie al prezioso supporto dei soggetti che gestiscono questi luoghi straordinari – Padova Cultura, Padova Musei, Chiesa di Padova, Veneranda Arca del Santo, Pontificia Basilica di sant'Antonio di Padova e Convento di Sant'Antonio, Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti, Museo Diocesano di Padova – o che si occupano con passione e competenza della loro divulgazione attraverso iniziative di carattere storico, artistico e culturale come le associazioni Immaginarte per la cultura e La Torlonga.

Tutti gli eventi saranno introdotti da una breve descrizione o visita guidata del luogo che li ospita e verranno ripresi da videomaker professionisti che produrranno alcuni videoclip promozionali che verranno poi diffusi sul web per far conoscere su scala internazionale le bellezze culturali e architettoniche cittadine.

Prenota qui il tuo ingresso gratuito fino a esaurimento posti

Di seguito il calendario degli eventi in programma nel 2020:

Domenica 1 marzo 2020 | ore 16

Chiesa degli Eremitani | piazza Eremitani

Alla scoperta della Chiesa Eremitani tra affreschi e racconti

con Silvio Barbiero (voce narrante)

---

Giovedì 5 marzo 2020 | ore 18.45

Accademia Galileiana di Scienze Lettere ed Arti | via Accademia, 7

Galileo. Le montagne della Luna e altri miracoli

con Andrea Pennacchi (voce narrante) e Giorgio Gobbo (voce, chitarra)

---

Giovedì 12 marzo 2020 | ore 21

Museo Diocesano di Padova | piazza Duomo

Maurizio Camardi-Sergio Cossu-David Soto Chero Trio

con Maurizio Camardi (sassofoni, duduk), Sergio Cossu (tastiere), David Beltran Soto Chero (chitarre)

---

Dabato 14 marzo 2020 | ore 11

Oratorio di San Michele | riviera Tiso da Camposampiero, 32

Alla scoperta dell'Oratorio S.Michele con le note di A. Tombesi

con Alessandro Tombesi (arpa)

---

Domenica 15 marzo 2020 | ore 11

Palazzo della Ragione (Padova) | piazza delle Erbe

Alla scoperta di Palazzo della Ragione con le note dell'OPV

con Orchestra di Padova e del Veneto

diretta dal M° Marco Angius

Modalità di partecipazione

Tutti gli eventi sono ad ingresso gratuito su prenotazione fino a esaurimento posti.

La prenotazione si effettua online al link padovaurbspicta.eventbrite.com a partire dal 15 febbraio e consente l’accesso al luogo dell’evento presentandosi con la conferma di prenotazione entro 15 minuti prima dell’orario indicato per l’inizio dell’evento.

Oltre tale orario le prenotazioni non verranno più considerate valide e l’accesso potrà essere aperto ai non prenotati fino a esaurimento dei posti previsti dall’organizzazione per ciascun evento.

Info web

Programma completo su padovaurbspicta.eventbrite.com e sulla pagina Facebook Scuola di Musica Gershwin​

https://www.facebook.com/events/1243728605823288/