Padova Urbs Picta: visita guidata alla Reggia Carrarese

Padovanità prosegue con le visite guidate relative ai siti che compongono la candidatura Unesco di Padova Urbs Picta per il 2020. In questa quarta tappa di sabato 7 dicembre viene proposta la visita guidata alla Reggia Carrarese, mirabile esempio di architettura e pittura del '300. La doppia loggia dell'Accademia e le stanze adiacenti, che ancora oggi possiamo ammirare e la cui costruzione terminò nel 1343, costituivano l'abitazione dei Principi.

Le slanciate ed eleganti colonne di marmo roseo veronese, impreziosite dall'uso di architravi in legno, delimitano per due lati un vasto spazio, detto "praetto", adibito un tempo a giardino e confinante a ponente con la cinta muraria. Dopo la morte di Ubertino (1345) si sentì l'esigenza di costruire un luogo di preghiera e di raccoglimento, oltre che per la famiglia, anche per i numerosi ospiti, specie se prelati. La Loggia esterna fu allora chiusa e ridotta a Cappella, che il Guariento affrescò tra il 1355 e il 1360 con le scene del Vecchio Testamento. Al termine della visita verrà offerto un aperitivo.

Informazioni e contatti

È richiesto un contributo di 9 euro a persona. È necessaria la prenotazione anticipata del posto, effettuabile solamente tramite e-mail all'indirizzo eventipadovanita@gmail.com.

Il ritrovo è fissato per le 10.15 in piazza Capitaniato 7 davanti al Liviano (mirabile edificio progettato da Gio Ponti).

Web: https://www.facebook.com/events/543682249788188/

Gallery