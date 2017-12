Padova xmas time – Sharing innovation in piazza Cavour

Wallin One, premiata tra le migliori innovazioni digitali da Tim e Microsoft, crea un canale televisivo su misura per ogni attività commerciale, da proiettare su tv e monitor. Witech, invece, misura la “pedonabilità” dei negozi, ovvero un dato che permettere di capire, a prescindere dal ricavo, quando è frequentato il punto vendita, ma anche di indagare usi e abitudini dei clienti. Superresolution, infine, è una start up specializzata nello studio e nella progettazione di scenari da vivere in realtà virtuale immersiva.

Tre imprese innovative, tre storie di successo, tre servizi che ora sono a disposizione delle altre aziende, per migliorare l’attrattività ed il profitto. Le loro proposte saranno presentate a Padova, il 15 dicembre alle ore 15, in piazza Cavour, nell’ambito del progetto “Padova Looking Ahead & Beyond”, all’interno del quale Promex (Azienda Speciale della Camera di Commercio di Padova per le attività internazionali) coordina l’iniziativa “Padova Xmas Time – Sharing Innovation”, in collaborazione con gli attori che a Padova si occupano di innovazione. Dal 13 al 23 dicembre in Piazza Cavour sono stati organizzati dunque alcuni eventi che hanno l’ambizione di mostrare una Padova che guarda ”avanti e oltre” (“ahead and beyond”), anche attraverso l’innovazione.

Confesercenti del Veneto centrale vuole essere accanto alle PMI nel cammino verso l’innovazione, imparando ad ottimizzare i costi, a creare nuovi prodotti e servizi, a essere presenti in nuovi mercati, a far crescere il business.

In occasione dell’evento di venerdì, abbiamo dunque scelto la collaborazione di Var Group, la holding a capo di un gruppo di società specializzate nell’integrazione di tecnologie, soluzioni e servizi IT, sviluppati a stretto contatto con realtà imprenditoriali di tutto il territorio Italiano. Da quarant’anni accompagnano gli imprenditori, realizzando insieme a loro progetti innovativi. La partnership con i principali produttori mondiali di IT, l’accesso alle tecnologie più evolute e la capacità di unirle alle soluzioni progettate internamente, li hanno portati a realizzare soluzioni in grado di aiutare le aziende.

CONOSCIAMO DA VICINO AZIENDE E PRODOTTI:

WALLIN: www.wallin.tv

Per un’attività commerciale comunicare sul web è importante, ma comunicare in maniera efficace nel punto vendita è decisivo. Tv e Monitor oggi rappresentano uno strumento di comunicazione vincente per aumentare le vendite e la fidelizzazione dei clienti: molti esercizi ne possiedono uno, ma spesso resta spento o poco utilizzato per mancanza di contenuti interessanti da visualizzare. Wallin ONE è il primo sistema in Italia specializzato nella comunicazione digitale su TV e monitor che consente di creare un canale televisivo personalizzato ed intelligente, su misura per la propria attività commerciale. Il sistema è in grado di generare e visualizzare contenuti multimediali come foto prodotti, offerte video, comunicazioni commerciali, meteo, news, social e molto altro.

Wallin ONE è stato premiato tra le migliori innovazioni digitali da Tim e Microsoft, ed è utilizzato in attività commerciali di ogni genere e settore, per aumentare le vendite e la fidelizzazione dei clienti.

WITECH: www.witech.it

WiTech è un’azienda specializzata in tecnologie wireless e modelli di business innovativi. Da sempre ha sviluppato una soluzione applicativa per la gestione degli accessi Wi-Fi, denominata oggi Volare, che dal 2014 è confluita in uno Spin-out Californiano denominato Cloud4Wi Inc. La piattaforma Volare si è rapidamente evoluta da piattaforma di Guest WiFi in uno strumento di Engagement e Business Analytics. Essa consente di analizzare la “pedonabilità” (valore che ci permette di capire quanto è frequentato il nostro negozio) dei punti vendita fornendo degli analytics di dettaglio sulle abitudini dei consumatori. Sulla base di queste statistiche, l’esercente può poi valutare le azioni di Marketing mirato da intraprendere per aumentare la Loyalty degli utenti, attraverso le WebApps presenti nella soluzione.

SUPERRESOLUTION SRL: www.superresolution.it

É una società (start-up innovativa) composta da un team di architetti, specializzata nello studio e nella progettazione di scenari da vivere in realtà virtuale immersiva attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie di Real-Time rendering.