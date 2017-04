PadovAntiqua - Pre-Fest: "Il Barocco tedesco" alla chiesa di Santa Caterina

Per PadovAntiqua - Festival di musica antica, nell'ambito degli eventi di "Pre-Fest: il preludio al festival", domenica 30 aprile alle ore 18.15 nella chiesa di Santa Caterina in via Cesare Battisti va in scena il concerto "Il Barocco tedesco".

Un' immagine rappresentativa di come lo stile italiano nel Settecento imperasse in Europa, anche in area germanica, con uno sguardo particolare a G.Ph. Telemann nell'anno del suo 250esimo anniversario.

Evento a cura dell'ensemble Il Melopeo: Carolina Putica (flauto dolce), Martina Baratella (viola da gamba), Marcello Lucifora (traversiere), Matteo Zabadneh (violone), Chiara de Zuani (clavicembalo).

INFORMAZIONI

Ingresso libero.