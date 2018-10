XXXIV edizione della PadovaViva, corsa non competitiva aperta a tutti da Prato della Valle

L’associazione sportiva Comitato Marciapadova organizza, in collaborazione con il Settore Servizi Sportivi del Comune di Padova, una marcia amatoriale aperta a tutti, con percorsi di 6 - 12 - 19 km, che si svolge nel centro della città.

Il ricavato della manifestazione viene devoluto, come ogni anno, alla Lega italiana fibrosi cistica.

Attraverso questa iniziativa si intende, infatti, far conoscere la fibrosi cistica, malattia frequente, ma poco nota, che non conosce ancora trattamenti risolutivi.

Iniziativa patrocinata dal Comune di Padova.

Partenza e arrivo in Prato della Valle.

Iscrizioni e costi

Le modalità ed i costi per l’iscrizione sono consultabili sul sito https://www.padovaviva.it/iscrizioni/

Per informazioni

Comitato Marciapadova

Francesco Renna, cell. 328 9147352

sito www.marciapadova.it

Evento facebook https://www.facebook.com/events/271152503525568/

