Incontro: “Padua freedom lectures” con Jean-Luc Nancy: quanto è importante la liberta?

Come per molti ideali o valori, la cui entità è ignota finché non vanno perduti o sono negati, la libertà è un quid così radicato nell’identità degli esseri umani da rischiare di essere data per scontata. Ma conosciamo davvero cosa sia la libertà, da dove nasca e come se ne faccia esperienza? Una preziosa occasione di confronto e riflessione arriva dall’Università di Padova che, nell’ambito del percorso di avvicinamento alle celebrazioni per l’Ottocentenario dell’ateneo nel 2022, inaugura il programma 2020 delle Padua Freedom Lectures con una videoconferenza del filosofo Jean-Luc Nancy, intitolata Per liberare la libertà: appuntamento giovedì 21 maggio alle ore 17, in diretta sul sito dell’università www. unipd.it/nancy e sui suoi canali social @universitapadova (Facebook), @UniPadova (YouTube).

L’incontro si apre con i saluti del Rettore Rosario Rizzuto e l’introduzione di Annalisa Oboe, Prorettrice alla relazioni culturali dell’ateneo patavino; alla lezione del filosofo francese seguirà un dibattito con Marcello Ghilardi e Laura Sanò, docenti presso il dipartimento di filosofia, sociologia, pedagogia e psicologia applicata, università di Padova, e con il pubblico.

Vissuta nei più diversi modi, contesti sociali e culturali, rivendicata o da conquistare, la libertà è la cifra distintiva del mondo moderno e, in questi mesi di emergenza e restrizioni, ha dimostrato ancora una volta perché è un diritto inalienabile, sacrificabile solo a caro prezzo. Partendo dall’attualità, quindi, la riflessione del filosofo francese e dei docenti padovani andrà al cuore della storia e della concettualizzazione dell’idea di libertà: cosa abbiamo imparato dall’esperienza delle restrizioni personali durante la quarantena? In cosa consiste l’esercizio della libertà e in che senso una persona è, può dirsi o può diventare autenticamente libera?

Una domanda che è alla base non solo del titolo di questo ciclo di incontri ma, ancor più significativamente, definisce l’identità e lo spirito di azione che connotano l’Università di Padova sin dalla sua fondazione: il motto Universa Universis Patavina Libertas ha infatti sempre accompagnato l’ateneo nella sua lunga storia di libertà di ricerca ed eccellenza, e per questo le Padua Freedom Lectures costituiscono un momento cardine nella vita della comunità universitaria patavina. Offrono infatti l’opportunità di riunire docenti, ricercatori, studiosi, studenti ed ex alumni, italiani e stranieri, in un momento di confronto e ispirazione comune. Perché la libertà, come Jean-Luc Nancy racconterà, non è tale se non esperita, vissuta, in modo attivo e partecipato.

