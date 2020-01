Il fotografo Marco Colombo presenta il libro "Paesaggi bestiali" a Esapolis

Il 9 febbraio 2020 in via dei Colli, 28 a Padova si terrà l'evento "Marco Colombo: Paesaggi bestiali a Esapolis". Il fotografo naturalista Marco Colombo presenterà a Esapolis il suo nuovo libro "Paesaggi bestiali", con il quale ci condurrà in un affascinante viaggio alla scoperta della biodiversità italiana. Dalle profondità del Mediterraneo, dove si nascondono misteriosi crostacei e molluschi variopinti, ai pendii erbosi che ospitano cervi volanti e spire di serpenti, per arrivare a gufi, caprioli e predatori come orsi, lupi ed il fantasma dei boschi, il gatto selvatico. L'autore racconterà aneddoti del suo lavoro di campo e l'importanza della conservazione degli ambienti naturali.

Per l’occasione inoltre nel museo verranno organizzati due laboratori speciali di disegno naturalistico con l’artista Anita Frison.

ORARI LABORATORIO DISEGNO: ore 15 e ore 16. Gratuito per i visitatori del museo.

ORARIO PRESENTAZIONE LIBRO: ore 17. Entrata gratuita per assistere alla presentazione del libro alle ore 17.

Informazioni e contatti

Per ulteriori informazioni scrivere a: segreteria@butterflyarc.it, oppure chiamare lo 0498910189. Una selezione di suoi scatti è visionabile al sito www.calosoma.it.