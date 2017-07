Paesaggi Notturni 2017 all’Anfiteatro del Venda

Evento da facebook https://www.facebook.com/events/107264653252411/

PAESAGGI NOTTURNI

Dal tramonto all'alba: una notte, quella tra il 14 e il 15 agosto.

Torna anche quest'anno la tradizionale Notte Bianca nella splendida cornice dell'Anfiteatro del Venda, un appuntamento consolidato con teatro, narrazioni, musica, letture, danza, poesia, camminamenti letterari, laboratori creativi.

Il filo conduttore di questa maratona artistica sarà una riflessione sul Paesaggio: quello dei Colli Euganei, ricco di stimoli e di storia, ma anche le visioni e i paesaggi nei quali gli artisti si sono imbattuti durante i loro viaggi e che ci verranno qui narrati.

In questa edizione vogliamo puntare in alto e confrontarci con altre realtà, vedremo quindi sul palco un susseguirsi di giovani promesse del teatro e della danza provenienti da tutta Italia.

Il coordinamento artistico sarà curato dagli attori Vasco Mirandola e Stefano Pettenella.

A partire dalle 19.30 a deliziare il gusto ci saranno i vini Ca' Lustra - Zanovello e i manicaretti preparati dall'Osteria Volante.

PROGRAMMA:

DALLE ORE 21.30

Kermesse di teatro, danza, letteratura, musica, condotta da Mirko Artuso.

Attori: Angelica Bifano dalla Campania, Clara Mori, Federica Di Cesare e Jacopo Bottani dalla Lombardia, Caterina Bernardi dal Friuli VG, Davide Pachèra e Miriam Russo dal Veneto, Massimiliano Di Corato dalla Puglia, Filippo Borghi dall’ Emilia Romagna.

Danzatori: Anna Savanelli dal Friuli, Andrea Rizzo dalla Puglia

Musicisti: Alberto Campagnaro, Fabio Strazzer, Enrico Silvestri, Pietro Cavarzeran, Giovanni Favaro del gruppo MDM; Giorgio Gobbo della Bottega Baltazar

Ospiti speciali: i fratelli Della Via, Andrea Pennacchi

A SEGUIRE

Parco Regionale dei Colli Euganei: dalla tutela alla valorizzazione.

Due chiacchiere in compagnia di Cristiana Bergamin, Franco Zanovello, Francesco Loreggian, Giovanna Pettennella, Francesco Miazzi, media gli interventi la giornalista Giada Zandonà. La discussione sarà animata da interventi teatrali di Stefano Pettenella, canzoni d’autore e musica tradizionale veneta del duo Roberto Tombesi (voce e bandonina) e Corrado Corradi (voce e organetto), e la proiezione di video a cura di Euganea Film Festival.

DALLE 04 ALL'ALBA

Voci in cammino: passeggiata evocativa con interventi musicali e artistici a cura del laboratorio residenziale guidato da Vasco Mirandola e Giorgio Gobbo. Partenza dall’anfiteatro.

Ore 05.30 arrivo ai ruderi del Monastero degli Olivetani, ore 6 saluto al sole.

Gradita prenotazione.

Per maggiori info: http://www.calustra.it/news/14-agosto-2017-paesaggi-notturni/

Per prenotazioni: info@calustra.it - 042994128

11-14 AGOSTO 2017

LABORATORIO TEATRALE/MUSICALE PER GIOVANI ATTORI E MUSICISTI: "VOCI IN CAMMINO"

Nei giorni che precedono l'evento, nell'accogliente location di Casa Marina (a pochi passi dall'Anfiteatro del Venda), si terrà un laboratorio residenziale rivolto a giovani attori e musicisti (anche con poca esperienza) al fine di realizzare un evento legato alla passeggiata notturna ai ruderi del Monastero degli Olivetani durante "Paesaggi Notturni 2017".

In tre giorni di full immersion attori e musicisti avranno la possibilità di creare un percorso visivo e sonoro con testi, canti, poesie, rumori, visioni notturne.

A guidare questa particolare esperienza saranno l'attore e regista Vasco Mirandola per la parte teatrale, e il cantante e musicista Giorgio Gobbo della Bottega Baltazar per la parte musicale.

Per costi e maggiori dettagli: info@vascomirandola.it, giorgio.balt@gmail.com

