"Paesaggi urbani" a Selvazzano: “Americhe” in mostra a Palazzo Eugenio Maestri

La Città di Selvazzano Dentro in collaborazione con l'Associazione Culturale Fantalica, propone il ciclo di esposizioni fotografiche “Paesaggi urbani” con i fotografi veneti Renzo Saviolo, Gastone Scarabello, Antonio Lovison nella splendida sala Vittorio De Zanche a Palazzo Eugenio Maestri.

L'evento viene realizzato nel contesto del primo grande festival di fotografia “Photo Open Up” dal 21 settembre al 27 ottobre 2019 nel padovano, che vede protagonista la grande fotografia Veneta oltre che internazionale. “Paesaggi urbani” nasce per raccontare, dal punto di vista di tre fotografi veneti, lo spazio plasmato dall'uomo e modificato a volte con esiti spettacolari e in altre devastanti. Un rapporto in continua evoluzione tra “l'architettura” umana e quella naturale. Le esposizioni permetteranno ai Cittadini di riflettere sul tema della città nel suo significato più ampio: come luogo di relazioni, di incontri, ma anche di alienazione e scontro tra uomo e natura.

La prima esposizione, che sarà inaugurata sabato 5 ottobre alle ore 11, è intitolata “Americhe” intende raccontare le grandi contraddizioni di uno dei Paesi più rappresentativi del complesso rapporto tra uomo e paesaggio naturale.

Le fotografie in mostra rappresentano una selezione delle centinaia di scatti realizzati da Renzo Saviolo tra l'East e la West Coast nella prima metà degli anni '90. La scelta stilistica è stata quella di sviluppare le fotografie solo in bianco e nero, facendo emergere la potenza della luce negli sconfinati paesaggi americani in cui la natura incontra sempre l'uomo, anche nei luoghi apparentemente più selvaggi, in un dialogo continuo e inevitabile.

Ingresso libero

Orari di apertura

lunedì e giovedì 14.30 – 19.00; martedì e mercoledì 9.30 - 13.00 / 14.30 – 19.00; venerdì e sabato 9.00 – 13.00; domenica chiuso

Per info

Associazione Cuturale Fantalica Via Giovanni Gradenigo 10, Padova

tel. 0492104096; cell. 3483502269; fantalica@fantalica.com

https://www.facebook.com/SelvazzanoCheComunica/

https://www.comune.selvazzano-dentro.pd.it/po/mostra_news.php?

